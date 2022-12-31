Temsilciler Meclisi'nden Trump'a son dakika golü

Trump'ın 2015-2020 yıllarını kapsayan vergi beyannamelerinin açıklanması, eski Cumhuriyetçi Başkan ile Demokrat Partili Kongre üyeleri arasında yıllardır süren mücadelenin geldiği nihai noktayı temsil ediyor.



Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu Başkanı Richard Neal, yaptığı açıklamada, "Bulgularımız yalın: IRS, eski Başkan’ın vergilerine ilişkin zorunlu denetimi ben ilk talebimi yapıncaya kadar gerçekleştirmedi" dedi.



Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Richard Neal, Trump'ın vergi beyannamelerinin kendilerine teslim edilmesini 2019 yılında talep etmişti. Neal, bu talebin gerekçesi olarak, başkanların vergi beyannamelerine ilişkin yasa çıkarılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için Kongre'nin Trump'ın beyannamelerini görmesi gerektiğini kaydetmişti.



Trump’ın vergi beyannamelerine ilişkin bilgiler, 2024 başkanlık seçimi öncesinde bundan böyle gazeteciler, bağımsız vergi uzmanları ve başkaları tarafından derinlemesine incelemeye açık olacak. Bu veriler, Trump’ın serveti, şirketlerinin performansı ve vergi mükellefiyetini nasıl azalttığına ışık tutabilir.



2017 yılında başkanlık koltuğuna oturan Trump, yıllar sonra vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan ilk başkan olmuş ve beyannamelerinin gizli kalması için Yollar ve Araçlar Komisyonu aleyhine dava açmıştı. ABD Anayasa Mahkemesi, Kasım ayında komisyon lehine karar vermişti.



Yollar ve Araçlar Komisyonu, geçen hafta yayınladığı raporunda, belgelerin incelenmesi sonucu elde ettiği bulguların özetini sunmuştu. Komisyon, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) Trump'ın başkanlık görevi yaptığı 4 yılın 3'ünde Trump'ın vergi ödemelerini denetlemeyerek kendi kurallarını çiğnediğini kaydetmişti.



Kayıtlar, Trump'ın gelir ve vergi yükümlülük durumunun, başkanlık yarışına gireceğini açıkladığı 2015'ten 2020 yılına büyük değişiklikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Kayıtlar ayrıca Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın gelir durumlarında büyük miktarlarda kesinti ve kayıp olduğunu gösterdiğini, bu yıllardan bazılarında ya çok az gelir vergisi ödediğini ya da hiç ödemediğini de gösteriyor.



Yollar ve Araçlar Komisyonu tarafından daha önce açıklanan ayrıntılara göre Trump’ın başkanlık koltuğundaki ilk yılı olan 2020’de, şirketlerinin elde ettiği milyonlarca dolarlık kazanca rağmen hiç gelir vergisi ödemediği görülüyordu.



Demokrat Partililer, Trump'ın vergi beyannamelerini kendilerine sunulduktan sonra bunları nasıl değerlendireceklerini belirlemek için çok kısa bir süreye sahipti. Bunun nedeni, Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimleri sonucuna göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolunun 3 Ocak 2023'te Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceği gerçeğiydi.



Cumhuriyetçi Partililer, Trump'ın vergi beyannamelerinin Yollar ve Araçlar Komisyonu'na ibraz edilmesi talebinin siyasi güdümlü olduğu eleştirisinde bulunuyor.



Demokrat Parti kontrolundaki Temsilciler Meclisi, kış tatiline girmeden önce, IRS'in, başkanların yemin töreniyle işbaşına gelmesinden sonraki 80 gün içinde vergi beyannamelerinin tam denetimini yapmasını öngören bir yasa tasarısı geçirdi.



Trump'ın yanıtı



Eski Başkan Trump, bugün yayınladığı video kaydında, vergi beyannamelerinin kamuoyuna açıklanmasının önemini gözardı etti.



Trump, açıklamasında, "Bu vergi beyannameleri az bilgi içermesine ve hemen hemen hiç kimsenin anlamayacağı verilere sahip olmasına rağmen son derece karmaşık. Radikal Demokratlar’ın davranışı ABD Kongresi açısından utanç verici" dedi.



Öte yandan Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Partili kıdemli üyesi Kevin Brady, yaptığı açıklamada, gelecekteki komisyon başkanlarının "sıradan vatandaşlar, siyasi hasımlar, şirket ve işçi liderleri ve hatta Anayas Mahkemesi yargıçları dahil" herkesin vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklama konusunda "neredeyse sınırsız güce" sahip olacakları uyarısı yaptı. Brady, "Demokratlar, uzun vadede bundan pişmanlık duyacak" dedi.