Samanyolu Haber /Gündem / 'Tenkil süreci'nde vefat edenlere vefa programı /22 Mayıs 2020 11:38

'Tenkil süreci'nde vefat edenlere vefa programı

Türkiye'de yaşanan 'tenkil süreci'nde vefat edenler bir programda dualar ile anılacak....

SHABER3.COM

OHAL döneminden günümüze yaşanan tenkil sürecinden çeşitli sebeplerle bir çok masum insan hayatını kaybetti... Kimisi yaşadıkları ülkede hayat hakkı tanınmadığı için çıktıkları yolculukta , kimisi bir cezaevi görüş gününe giderken trafik kazasında , kimisi de kahrından yakalandığı hastalıkta yitip gitti bu dünyadan . Her giden arkasında yüzlerce gözü yaşlı insan bıraktı. Hem Geride bıraktıklarına teselli için hem de 'Tenkil sürecinde' vefat edenlere bir vefa için çeşitli programlar düzenleniyor. Bu programlardan biride  23.Mayıs Cumartesi Avrupa saati ile 22.30- Türkiye saati ile 23.30'da düzenlenecek. 

Biten Hayatlar sosyal medya hesabı ile Almanya'da yaşayan gönüllüler tarafından düzenlenecek programda dualar edilecek, Tenkil sürecinde yakınlarını kaybedenlerden bazıları duygularını paylaşacak . Program Korona salgını sebebiyle bir araya gelinemediği için internet aracılığı ile yapılacak ve You Tube'tan  canlı yayınlanacak   



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