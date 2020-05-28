Samanyolu Haber /Gündem / Terhisler 31 Mayıs'tan itibaren başlıyor /28 Mayıs 2020 21:53

Terhisler 31 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terhisler durdurulmuştu. 31 Mayıs'tan itibaren terhisler başlayacak.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında" açıklamasını yaptı. 

Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. 

Toplantıda terhislerin başlamasına karar verildi. 
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