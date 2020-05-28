Samanyolu Haber /Gündem / 15 ilde hafta sonu yine yasak! /28 Mayıs 2020 21:48

15 ilde hafta sonu yine yasak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yasaklar kalktı." demişti. Ancak 15 ilde sokağa çıkma yasağı sürecek. İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Güntekin, şahsi Twitter hesabında, "Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da 15 ili kapsayacak şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme kararlarında yasakların kaldırıldığı belirtilmişti. 

Ancak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta da devam edeceği aktarıldı. 

YENİ TARTIŞMA: YASAK KALKTI MI, KALKMADI MI?

Erdoğan'ın kararları açıklaması sırasında hafta sonları yasağına dair, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz." cümlesinin akabinde kısıtlamanın devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu. 
corona sokağa çıkma yasağı

Yasağın hangi şehirlerde yasağın devam edeceğine dair İçişleri Bakanlığı'nın bir genelge yayımlaması bekleniyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 ilde hafta sonu yine yasak! Sonraki Haber >>

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:11