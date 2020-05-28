15 ilde hafta sonu yine yasak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme kararlarında yasakların kaldırıldığı belirtilmişti.





Ancak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta da devam edeceği aktarıldı.





YENİ TARTIŞMA: YASAK KALKTI MI, KALKMADI MI?





Erdoğan'ın kararları açıklaması sırasında hafta sonları yasağına dair, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz." cümlesinin akabinde kısıtlamanın devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.





Yasağın hangi şehirlerde yasağın devam edeceğine dair İçişleri Bakanlığı'nın bir genelge yayımlaması bekleniyor.