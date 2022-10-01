'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

"İKTİDARIN VEREMEDİĞİ HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRIYOR"

"DERİN BİR YOKSULLUĞA MAHKÛM ETTİLER"

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün Ordu'da bir araya geldi.Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ’yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.Torun, "Bizim belediyelerimiz tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu tarım alanında oluyor, ulaştırma da oluyor, sosyal yardımlarda oluyor. Bugün Türkiye’de bir ekonomik buhran yaşanıyorsa ve bu buhranı atlatma yolunda bir mücadele varsa en önemli unsurları sizlersiniz. Sizlerin sayesinde hiç değilse vatandaşlarımız biraz nefes alabiliyor. Verdiğiniz hizmetler bu dönemde ve pandemi döneminde de çok kıymetliydi" dedi."Yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler, tüm bu sorunları derinleştirdiler" diyen Torun, "Halkımızı derin bir yoksulluğa mahkûm ettiler. Ve artık milletimizin gözünden de gönlünden de düştüler. Şimdi koltuklarını korumak için yeniden kutuplaştırmaya yatırım yapıyorlar. Biz, tüm belediyelerimizle, insanlarımızın yaşam standardını yükseltmeye çabalıyoruz. Ama onlar daha iyi şartlarda yaşamak isteyenleri süfli, yani aşağılık bir heves içinde olmakla suçluyor. Türkiye’de iyi olan ne varsa, iyi hizmet eden hangi kurum varsa karşı çıkıyorlar. Türkiye’yi bir vasatlığa teslim etmek istiyorlar. Ancak bizler, bu güzel ülkemizi vasatlığa da kötülüğe de kutuplaştırmaya da asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.