"Terörist" diye yargılanıyordu, Suriye'de şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının 7'nci gününde Münbiç’te şehit olan Üstteğmen Çelebi Bozbıyık’ın cadı avı soruşturmalarında gözaltına alındığı ortaya çıktı.





Binlerce TSK personeli gibi 16 Temmuz 2016’da Şanlıurfa’daki birliğinde "vatan haini" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bozbıyık arkadan kelepçeli 15 gün nezarethanede kaldı.





"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİSİ OLDUĞU" İDDİASI İLE SORUŞTURMA!





Bozbıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından Hizmet Hareketi’ne yakınlıkla suçlanıyor ve soruşturması “terör örgütü üyeliği” çerçevesinde devam ediyordu.





AKP'nin "hain" diye yaftaladığı Üstteğmen Çelebi Bozbıyık, Münbiç'te şehit düştü.





Bozbıyık’ın yaşadıkları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan akademisyen Selçuk Ata, “Soruşturma, demoklesin kılıcı gibi askıda bekliyordu. Elde hukuki hiçbir delil yok. Muhtemelen bu operasyondan da sağ dönseydi gözaltına alınıp ihraç edilip, hain ilan edilecekti. Ama bugün şehit haberi geldi.” dedi.







2014 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Bozbıyık, ilk görev yeri olarak Şanlıurfa’ya gitti. 15 Temmuz 2016’dan sonra "terörist" damgası vurularak gözaltına alındı.





"VATAN HAİNİ MUAMELESİ GÖRDÜM"





Bozbıyık o günlerde yaşadıklarını bir arkadaşına şöyle anlatmış: “…vatan haini muamelesi gördüm. Hâkim serbest bıraktı, savcı tekrar gözaltına aldırdı. Bir süre daha kaldım nezarette. Sonra mahkeme oldu, telefonumu aldılar ve bıraktılar. Sonra da buraya geldim.”







Bozbıyık, 2017’de üstteğmen rütbesi alması gerekirken hakkında açılan "terör örgütü üyeliği" soruşturması gerekçesiyle bu hakkı verilmedi.





Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı dava devam ediyor. Bir yıl sonra rütbesini alabilen Bozbıyık, damgalandığı için bu kez de dışlandı ve sürekli olarak tehlikeli bölgelere gönderildi.





Üç yıl önce "terörist" ilan edilen, görevine geri dönse de dışlanan Bozbıyık, Erdoğan Rejimi tarafından “teröristleri temizlemek” vurgusuyla başlatılan Suriye Operasyonu’nda 15 Ekim’de şehit oldu.





Kırıkkaleli bir ailenin 2 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Çelebi Bozbıyık’ın evinin önüne bayraklar asıldı. Bozbıyık’ın cenazesi bugün memleketinde toprağa verilecek.





HÜRRİYET O BİLGİYİ OKURLARINDAN SAKLADI





Hürriyet gazetesinin bugün manşete taşıdığı Sakarya 7'nci Komando Tugay komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Suriye sınırını ilk geçen birliğin komutanı olarak kahraman ilan edildi.





Acartürk, 7 Temmuz 2012’de Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanmış, İzmir Askeri Casusluk Davası'nda yargılanmış, 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.





Hükümete yakın Hürriyet gazetesinin şehit üsteğmenin de “terörist” olarak yargılandığından söz etmemesi dikkati çekti.