Samanyolu Haber /Politika / The Economist'ten olay kapak: Erdoğan sonrasında neler yaşanacak? /05 Mayıs 2023 08:19

The Economist'ten olay kapak: Erdoğan sonrasında neler yaşanacak?

The Economist, 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdığı sayısında, bu seçimlerde Erdoğan'ın 'karizması'nın ve seçmene hissttirdiği jestlerin yeterli olamayabileceğini yazdı ve Erdoğan sonrası senaryoları sıraladı.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için "2023'ün en önemli seçimi" nitelemesinde bulunan İngiliz The Economist dergisi, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Bu seçimlerde Erdoğan'ın 'karizması'nın ve duyurduğu jestlerin yeterli olamayabileceğini yazan The Economist, "Seçim bıçak sırtında görünüyor. Anketlerin çoğu, Erdoğan'ın küçük bir farkla geride olduğunu gösteriyor. Kaybederse, bu küresel sonuçları olan şaşırtıcı bir siyasi dönüş olur." değerlendirmesine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde "Türk halkının daha özgür ve müreffeh olacağını" yazan derginin seçim analizi şöyle:


"Yeni bir hükümet Batı ile yıpranmış ilişkileri onaracaktır. Türkiye NATO üyesi, ancak Erdoğan yönetiminde Ortadoğu'da yıkıcı bir aktör oldu ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. En önemlisi, Macaristan'dan Hindistan'a kadar diktatör yönetimlerin yükselişte olduğu bir dönemde, Erdoğan'ın barışçıl bir şekilde görevden uzaklaştırılması, demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir."

"Erdoğan, kurumları sistematik olarak zayıflatarak iktidarını konsolide etti. Rakipleri de bunları restore etmeyi vaat ediyor. Erdoğan'ın ekonomi politikaları, en çok sıradan Türklere zarar veriyor. İki yıl içinde sözde bağımsız merkez bankasının üç başkanını görevden aldı, damadını maliye bakanı yaptı."

"Muhalefetin kazanacağı bir zafer Türkiye'nin komşuları için de iyi olacak ve Batı için büyük bir jeopolitik değer taşıyacaktır. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda, ancak hala AB'ye katılmaya aday. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir, ancak cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirme sözü veriyor."

"Türkiye liderini görevden alırsa, dünyada demokratlar bundan cesaret almalı. 20 yıldır giderek otokratikleşen yönetiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan seçmenler tarafından uzaklaştırılma riskiyle karşı karşıya."


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