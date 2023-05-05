Yeni Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini yavaşlattı

Araç kullanma ve hobiler gibi günlük yaşam aktivitelerine geri dönenler oldu

Eli Lilly'nin bulduğu ilaç denemelerinin tüm detayları henüz yayınlanmadı ancak önemli bulgular elde edildi.





Hastaların genelinde hastalığın ilerlemesi yüzde 29 azalırken, doktorların tedaviye cevap verebileceğini düşündüğü deneklerde ise ilerleme yüzde 35 azaldı.

Yan etkisi nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan deneklerin üçte birinde ilacın yan etkisi olarak beyinde ödem görüldüğü kaydedildi.

Alzheimer tedavisi olan bir hastalık olmaya çok yakın

Birleşik Krallık Alzheimer Araştırma derneği yöneticilerinden Dr. Susan Kohlhaas, ilacın pazarlama ve kullanıma geçmeden önce tam olarak incelenmesi gereken ciddi yan etki riskleri olduğuna dikkat çekti ancak sonuçların demans araştırmalarında başka büyük bir adımı temsil ettiğini vurguladı.