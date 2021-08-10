THK kayyımları da çift maaşlı çıktı









2019 yılında Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla THK’ye atanan üç kişilik kayyım heyeti üyelerinin kamudan en az iki maaş aldığı ortaya çıktı.





THK’den 7 Ağustos tarihinden yapılan açıklamaya göre, “THK’ye kayyum atayan mahkeme, kayyum heyeti üyelerinin aylık 4’er bin TL ücret almasına” karar verdi.





THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Hacı Abdullah Kaya aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan müsteşar maaşı alıyor. Kaya yaklaşık 10 bin TL’lik müsteşar maaşının yanı sıra bir de THK’den 4 bin TL’lik kayyımlık ücreti aldığı için aylık geliri 14 bin TL’yi buluyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi de olan Kaya, buradan bir ücret almadığını iddia etti. YÖK üyelerinin ise ayda 37 bin 796 TL ücret aldığı biliniyor.





HEM KAYYIM HEM DAİRE BAŞKANI





Bir diğer THK Kayyım Heyeti Üyesi Adan Zengin de en az iki maaş alıyor. Zengin, THK kayyım heyeti üyeliği dışında bir de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini yürütüyor. Daire başkanlığı görevinden yaklaşık 13 bin 500 TL maaş aldığı tahmin edilen Zengin, THK Kayyum Heyeti Üyeliği’nden de aylık 4 bin TL ücret alıyor. Zengin’in aylık ücreti 17 bin TL’yi geçiyor.





Yurttaşlar orman yangınlarıyla boğuşurken düğüne gittiğini açıklayarak bir skandala imza atan THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı da çift maaşlı çıktı. 63’üncü AKP Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Aşcı, THK kayyumluk ücretinin dışında kamudan bir de müsteşar maaşı alıyor. Aşcı’nın da aldığı maaşlarının toplamı Hacı Abdullah Kaya’nınki gibi 14 bin TL’yi buluyor.





KAYYIM KABUL ETTİ: HERKES ALIYOR





BirGün’de yer alan habere göre, THK Kayyum Heyeti Başkanvekili Hacı Abdullah Kaya, THK kayyım heyeti üyelerinin tamamının da çift maaşlı olduğunu söyledi. Kaya, “Sadece ben değil Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Bey de ayrıca müsteşar maaşı alıyor. Adnan Zengin de bizden farklı olarak daire başkanı maaşı alıyor” ifadelerini kullandı.





Kaya, “Maaş konusunda net olarak doğru olan şu; halen müsteşar kadrosundayım ve müsteşar maaşı alıyorum. YÖK’ten herhangi bir para almıyorum ve orada ücretsiz çalışıyorum. YÖK’ten maaş veya ücret almıyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden de bir ücret almıyoruz. Sadece mahkemenin takdir ettiği 4 bin TL ücreti alıyoruz. Kayyımlık ücretimizin de artması için bir talepte bulunmadık” dedi.





Kaya, “THK şubelerine neden AKP’lileri atıyorsunuz ve THK’yi genel kurulu götürecek misiniz?” sorularını ise cevapsız bıraktı.