THY çalışanlarına şok!

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın prensi" diye nitelenen İlker Aycı'nın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türk Hava Yolları'nda (THY) krizin faturası çalışanlara kesildi.





THY'de personel maaşları yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tenkisat gidilecek. Şartları kabul etmeyenlerin sözleşmesi tek taraflı feshedilecek.





ERDOĞAN SENDİKA BAŞKANINI ÇAĞIRDI





soL yazarı Alpaslan Savaş şahsi Twitten hesabında THY’nin aylardır çalışanlara "ya ücrette düşüş ya kapının önü" dayatmasında bulunduğuna işaret ederek, Erdoğan’ın bizzat müdahil olması ile THY’de ücret kalemlerinin düşürüldüğünü belirtti.





THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında, Erdoğan'ın katılımıyla toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.





Protokole göre, THY çalışanlarının ücretleri mevki ve unvanına göre yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 50 oranlarında düşürülüyor. Kabul etmeyen çalışanlarsa işten çıkarılacak.





PİLOT MAAŞLARI YÜZDE 50 AZALACAK





Ücret indirimi 1 Haziran 2020'den itibaren geçerli olacak. Buna göre ücretin iş ve uçuş tazminatı kısmı kokpitte (pilotlar) yüzde 50, kabinde (host ve hostesler) yüzde 35, yer hizmetlerinde yüzde 30, ücretin kıdem kısmı ise hepsinde yüzde 30 azaltılacak.







Ayrıca çalışanların 2021 yılı ocak ve haziran aylarında alacakları zam oranlarında, gerçekleşen enflasyon üzerine verilecek yüzde 1 artış iptal edildi.





THY ücret düşününü 1 Ağustos tarihi itibariyle toplu sözleşme kapsamı dışında kalan çalışanlar için uygulamıştı.





Hava-İş Sendikası, üyeleri için yapılan aynı öneriyi kabul etmemiş, bunun üzerine THY pek çok çalışanı ücretsiz izine yollamıştı.





HAK-İŞ'E BAĞLI ÇELİK-İŞ, NAMI DİĞER SARI SENDİKA

"Sırada THY’nin diğer iştirakleri var. En başta da THY Teknik AŞ. Burada çoğu teknisyen 7 bin işçi çalışıyor." diyen Savaş, "Teknik’te ise bir başka sarı sendika, Çelik-İş var. Parmaklarını kıpırdatamazlar, çünkü Hava-İş de Çelik-İş de THY yönetiminden icazetlidir. Aynı zamanda Erdoğan’dan…" dedi.





Savaş liyakatsiz kişilerin elinde borç batağına sürüklenen THY'de krizin faturasının yine çalışanlara kesildiğini şu sözlerle özetledi: "Havayolu emekçileri bir kez daha bedel ödüyor. Sarı sendikası, iktidarı, patronu yine el ele işçinin karşısına dikildi, alıyor, atıyor, ücretini kesiyor."