THY krizde

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle en çok zarar gören firmalardan olan Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı kasımda yüzde 65,2 azaldı. Doluluk oranı 62,2'ye geriledi.





THY ilk 9 ayda 5,2 milyar TL net zarar açıklamıştı.





THY’nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan ettiği 2020 yılı ocak-kasım dönemi trafik sonuçları şu şekilde:





-Yolcu sayısı kasımda geçen yıl aynı ayına göre yüzde 65,2 düşerek 1,99 milyona geriledi.





-Yolcu doluluk oranı kasımda 202 baz puanlık düşüşle yüzde 62,2 oldu.





-Yolcu sayısı ocak-kasımda yüzde 62,1 düşüşle 26 milyona indi.





-Yolcu doluluk oranı ocak-kasımda yüzde 71,7 seviyesine indi.