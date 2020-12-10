Samanyolu Haber /Ekonomi / THY krizde /10 Aralık 2020 13:07

THY krizde

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı kasımda yüzde 65,2 azaldı. Doluluk oranı ise yüzde 62,2'ye geriledi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle en çok zarar gören firmalardan olan Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı kasımda yüzde 65,2 azaldı. Doluluk oranı 62,2'ye geriledi. 

THY ilk 9 ayda 5,2 milyar TL net zarar açıklamıştı.

THY’nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan ettiği 2020 yılı ocak-kasım dönemi trafik sonuçları şu şekilde:

-Yolcu sayısı kasımda geçen yıl aynı ayına göre yüzde 65,2 düşerek 1,99 milyona geriledi.

-Yolcu doluluk oranı kasımda 202 baz puanlık düşüşle yüzde 62,2 oldu.

-Yolcu sayısı ocak-kasımda yüzde 62,1 düşüşle 26 milyona indi.

-Yolcu doluluk oranı ocak-kasımda yüzde 71,7 seviyesine indi.
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