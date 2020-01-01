THY pilotu pist ışıklarını karıştırınca...

Airporthaber'in haberine göre Türk Hava Yolları'nın WOW Air'den aldığı Airbus A330 tipi uçağı Port Harcourt'ta pist dışına iniş yaptı.
TK627 sefer sayısı ile İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan THY'ye ait TC-LOL kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, Nijerya'da büyük tehlike atlattı.
Nijerya'nın Port Harcourt kentinde inişe geçen THY'ye ait uçak pist kenar ışıklarını orta hat ışıkları sanan THY pilotu pist dışına iniş gerçekleştirdi. Olay sonrası Port Harcourt Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.
Air France'a ait kargo uçağı da havalimanı uçuş trafiğine kapatıldığı için Paris'e geri dönmek zorunda kaldı.
Öte yandan Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştirilmesi planlanan TK628 sefer sayılı uçuşu yaşanan olay sebebiyle iptal edildi.