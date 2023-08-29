Samanyolu Haber /Gündem / THY, uçaklarında uçuş sırasında kokpitte namaz kılmaya onay /29 Ağustos 2023 12:13

THY, uçaklarında uçuş sırasında kokpitte namaz kılmaya onay

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün onayladığı THY ‘uçuş operasyon’ yönergesi ile kokpitte ibadet etmeye onay geldi.

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‘Kokpitte namaz’ tartışmasının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini duyurmuştu.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, kokpitte ibadet etmeye olanak tanıyan düzenleme 24 Ağustos’ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün de onayı ile yürürlüğe girdi.

THY uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir.”



THY Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü İzzet Berk Bingöl, THY Kalite Güvence Müdürü Bilal Yardım, Muhammed İkbal Abay, THY Başkan Yardımcısı (Döküman ve uyumluluk) Levent Akyol, Yönetim Kurulu üyesi Bilal Tek, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler tarafından imza altına alınan ve 24 Ağustos’da düzenlenen THY’nin “uçuş operasyon yönergesi” aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.
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