İYİ Parti ve MHP arasındaki 'çağrıların' ardında ne var?

Seçim sonrası MHP ile İYİ Parti arasında flörtleşme ve gerilimler yaşanıyor. İki parti birbirlerine çağrılar yaparken bir sonraki açıklamada daha sert bir tutum ortaya konuyor. Medya üzerinden yapılan çağrı ve polemikler kimi zaman MHP kimi zaman da İYİ Parti kanadından geliyor. İki partinin karşılıklı tutumunun neden kaynaklandığı ise merak konusu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda, geçmişte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “yuvaya dön” çağrısını anımsatarak, İYİ Parti’ye “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” önerisinde bulundu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye davetinin bir "ittifak çağrısı" olmadığını söyledi. Yıldız, "Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısıdır" dedi. Bahçeli’nin İYİ Parti’ye çağrısının ardından İYİ Parti de bir açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklamada "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz. Rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez. Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın’ın partisine yönelik yaptığı “üçüncü yol” çağrısına kapıları kapadı. Yalçın, yaptığı açıklamada, “İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir” ifadelerini kullandı.



Dün de son olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasi partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı yapan Akşener’e, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" yanıtını verdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.



Kendine yer arayışında



İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in ittifaklar meselesine ilişkin tutumunu değerlendiren Prof. Dr. Tuba Eldem, “Akşener’in beklenti yarattığı yeni döneme ilişkin açıklamaları söyledikleri mevcut olan muhafazakâr ve otoriter rejimi karşısına alamadığı daha çok yenilgi ile sonuçlanan bir seçimin sorumluluğundan sıyrılıp yerel seçimleri de hesap ederek önümüzdeki dönem siyasetinde kendine yer bulmaya çalıştığı söylemlerle sonuçlandı” dedi.



“Tartışılması ve bakılması gereken nokta aslında İttifak içerisinde kim ne dedi kim ne yapmış kimin hatası çok daha fazla gibi bir şey ifade etmeyen tartışmalar değil, Erdoğan ve AKP iktidarı karşısında mevzi almış toplumun büyük çoğunluğunu kapsayıcı ve dönüştürücü bir siyaset anlayışının olmayışı olmalı” değerlendirmesini yapan Eldem, “Çünkü bu tartışmaların hiçbirisi Türk-İslam sentezinden beslenen bu rejimin karşısında değil hatta tam aksine izlenen sağ politikalarla rejim için kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Ülkenin sorunları ile ilgilenen onu gündem edinen bir tavırdan çok olsa olsa mevcut rejimi revize eden oradan da kendine bir çıkar sağlayan bir anlayışla yola devam ediliyor” diye konuştu. Eldem sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin kavgacı, hesap vermeyen halktan uzak hali de bize bunu bir kez daha kanıtlıyor. Değişim tartışmaları altında toparlanacağı beklenen muhalefetin aslında bir nevi iflası ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tablonun da işaret ettiği yer ise artık sol siyasetin ağırlık kazanması gerektiği. ”