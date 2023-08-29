Kurmayları Kılıçdaroğlu'nu iki konuda fena yanıltıyor





“KURMAYLARI KILIÇDAROĞLU’NU YANILTIYOR”





Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport’ta kaleme aldığı yazıda, kurmaylarının Kılıçdaroğlu’nu iki konuda yanılttığını söyledi. Yetkin’e göre, böyle devam ederse CHP -ve muhalif seçmen- yerel seçimlerde de hüsran yaşayabilir.

Kılıçdaroğlu ekonomideki sorunları ve çıkış yolunu anlattı: "Haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz"Kılıçdaroğlu ekonomideki sorunları ve çıkış yolunu anlattı: "Haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz"





“‘YA KAZANAMAZSAK?’ SORUSU SORULMUYOR, BELKİ SORULAMIYOR B-PLANI YOK”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan para bulamayacak, ekonomi -hatta ‘Kasım ayına kalmadan’- çökecek, huzursuzluk büyüyecek ve kitleler yerel seçimlerde AK Parti’yi cezalandıracak.

28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin yenik olarak ayrılması, CHP içinde değişim tartışmalarını başlattı. Tartışmaların gölgesinde yaklaşan yerel seçimlere muhalefetin nasıl ve hangi adaylarla katılacağı da siyaset arenasının sık konuşulan gündem başlıklarından.CHP içindeki değişim tartışmalarının ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden İstanbul için yarışacağının sinyalini verdi.Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalarda hem ellerinde bulunan büyükşehir belediyelerini hem de yenilerini kazanacaklarını söyledi. Muhalefetin umut bağladığı noktalar ise; hayal kırıklığı yaşayan seçmenlerinin, seçim dönemi yaklaştığında tekrar partilerine dönecekleri ve artan ekonomik krizin etkisiyle seçmenin AKP’den uzaklaşacağı düşüncesi…CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu çok hırslandı, yeni belediyeler almak için ciddi bir adanmışlığı varCHP kurmayları: Kılıçdaroğlu çok hırslandı, yeni belediyeler almak için ciddi bir adanmışlığı varİstifa ve kurultay tartışmalarına girmeyeceğini belirten gazeteci, şunları kaydetti:“Görünen o ki kurmayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu iki konuda fena yanıltıyorlar.‘Sadece iki konuda mı?’ diye sorabilirsiniz. ‘Daha öncekiler yanıltmıyor muydu?’ diye de sorabilirsiniz. Haklısınız, onlara da geleceğim birazdan ama şimdi bu ikisinden söz edeceğim. Çünkü bu iki konu, -sadece CHP’liler değil- bütün muhalif seçmen bakımından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin de 14 ve 28 Mayıs parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar ağır bir hüsrana dönüşmesine yol açabilir.Yerel seçimler çantada keklik, halk belediyelerimizden memnun, kimi göstersek kazanırız. Kazandığımızda bugünler unutulur, Kurultay’a gideriz, siz de başta kalırsınız.‘Ya kazanamazsak?’ sorusu sorulmuyor, belki sorulamıyor. B-planı yok. Tıpkı Mayıs 2023 seçimlerinde olduğu gibi.”