Samanyolu Haber /Dünya / Tıp dünyasını şoke eden olay: Kadının beyninden çıkarıldı /28 Ağustos 2023 20:31

Tıp dünyasını şoke eden olay: Kadının beyninden çıkarıldı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da ameliyatla bir kadının beyninden çıkarılanlar, tıp dünyasını şoke etti. Doktorlar daha önce böyle bir vakanın insanlarda görülmediğini belirtti.

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Emerging Infectious Diseases dergisine göre, 64 yaşındaki kadın, Ocak 2021’de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

DEPRESYON DA EKLENİNCE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kadının şikayetleri arasına 2022’de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra’da bir hastaneye sevk edildi.

MR taraması yapılan kadında anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

8 CM UZUNLUĞUNDA

Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.

İncelenmesi için laboratuvara gönderilen “Ophidascaris robertsi” adlı solucanın genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.

“DAHA ÖNCEYE AİT BÖYLE BİR RAPOR YOK”

Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce rapor olmadığı kaydedildi.

Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu belirtildi.

VAKA GELECEK ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Kadının göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasının kadının vücuduna girdiği düşünülüyor.

Doktorlar, söz konusu vakanın, ilerde hayvanlardan insanlara hastalık bulaşması tehlikesine ışık tuttuğunun altını çizdi.
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