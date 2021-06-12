Samanyolu Haber /Gündem / TOGG'da hedef 2022 ama ortada henüz fabrika yok /12 Haziran 2021 17:07

TOGG'da hedef 2022 ama ortada henüz fabrika yok

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'teki fabrikasının son durumunu paylaştı. "İlk araç 2022'de banttan inecek" denilen TOGG fabrikasının inşaat halindeki görüntüsü, üretim vaatlerini tartışmaya açtı.

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Türkiye'nin Otomobili TOGG2022, Twitter hesabından fabrikanın son halini "TOGG Yönetim Kurulu toplantımızı Gemlik Tesisimizde gerçekleştirdik. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar" sözleriyle paylaştı.

TOGG2022'nin bu paylaşımının ardından sosyal medyada tartışma başladı.

İNŞAAT BİTMEMİŞKEN 2022'DE NASIL BANTTAN İNECEK?

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesinin planlandığı açıklanmıştı. TOGG fabrikasının paylaşılan son hali, akıllara inşaatı dahi bitmemişken nasıl 2022'de ilk aracı banttan indireceğini getirdi.


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