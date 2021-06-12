TOGG'da hedef 2022 ama ortada henüz fabrika yok

Türkiye'nin Otomobili TOGG2022, Twitter hesabından fabrikanın son halini "TOGG Yönetim Kurulu toplantımızı Gemlik Tesisimizde gerçekleştirdik. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar" sözleriyle paylaştı.







TOGG2022'nin bu paylaşımının ardından sosyal medyada tartışma başladı.





İNŞAAT BİTMEMİŞKEN 2022'DE NASIL BANTTAN İNECEK?





TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesinin planlandığı açıklanmıştı. TOGG fabrikasının paylaşılan son hali, akıllara inşaatı dahi bitmemişken nasıl 2022'de ilk aracı banttan indireceğini getirdi.







