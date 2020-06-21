Trablus hükümetinden Sisi'ye sert cevap

Libya’da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yi kınadı. UMH yetkilisi Abdurrahman Şater, Sisi’yi “savaş davulları çalmakla” suçladı.







Aynı zamanda Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi de olan Şater, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Sisi’nin açıklamasının Libya’da güvenliği ve demokrasiyi tehlikeye attığını’ söyledi. Şater, Sisi’ye hitaben “Ellerini üzerimizden çek. Yemen’deki trajedini tekrarlama” dedi.





‘SİRTE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ DEMİŞTİ





Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, UMH güçlerini mevcut mevzilerinden öteye ilerlememeleri yolunda uyarmıştı. Libya sınırı yakınlarındaki Matruh Üssü’nü ziyaret eden Sisi, “Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir” demiş, orduya “sınır ötesi operasyonlara hazır olmaları” talimatı vermişti. Sisi, Libya’daki tek meşru kurumun Tobruk’ta bulunan ve General Halife Hafter’i destekleyem Libya Temsilciler Meclisi olduğunu savunmuştu.





SUUDİ ARABİSTAN ‘KAHİRE DEKLARASYONU’NA İŞARET ETTİ





Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da uluslararası toplumdan, Libya konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini ve Sisi’nin Libya’daki iç savaşın son bulması için 6 Haziran’da açıkladığı Kahire Deklarasyonu’na yanıt vermesini istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya’daki soruna kapsamlı çözüm bulunmasını ve ülkede güvenliğin sağlanmasını amaçlayan inisiyatife Suudi Arabistan’ın da destek verdiği hatırlatıldı.





Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın kurumlarının yeniden tesis edilmesinin yanı sıra “terörizmin ve radikal görüşlere sahip milislerin” ortadan kaldırılmasını ve “bölgedeki terörizmi alevlendiren” yasadışı yabancı müdahalelerin son bulmasını istedi.





Kahire Deklarasyonu’nda Libya’da ateşkes ilan edilmesi ve “yabancı milislerin ülkeyi terk etmesi” çağrısı yapılmıştı. Deklarasyonda yeni bir Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi seçilmesi çağrısı da yer almıştı.





Mısır, Libya’da Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte UMH’yi devirmeye çalışlan General Halife Hafter’in destekçilerinden.





UMH SİRTE’YE İLERLİYOR





Son haftalarda Türkiye’nin de destek verdiği UMH güçleri, Hafter güçlerine karşı önemli kazanımlar elde etmiş ve stratejik önemi yüksek Sirte kentine ilerlemeye başlamıştı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyet, çarşamba Libya’nın başkenti Trablus’a gitmiş ve Birleşmiş Milletler’in meşru kabul ettiği UMH temsilcileri ve Başbakan Fayiz es-Serrac’la görüşmüştü. UMH ve Türkiye, Mısır’ın ateşkes önerisini reddetmişti.





KALIN HAFTER’E SİRTE’DEN ÇEKİLME ÇAĞRISI YAPTI





Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da kalıcı ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter’a bağlı milislerin stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’dan çekilmesi gerektiğini söylemişti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, dün yaptığı açıklamada, “Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti” demişti.