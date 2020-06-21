Samanyolu Haber /Spor / İngiliz ekip 2 Türk futbolcuyu listesine aldı /21 Haziran 2020 17:23

İngiliz ekip 2 Türk futbolcuyu listesine aldı

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, kalecisi Henderson’ın sezon sonunda Manchester United’a dönecek olması nedeniyle iki Türk yıldızı listesine aldı.

SHABER3.COM

İngiliz ekibi Fenerbahçe’den Altay Bayındır ve Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı listesine aldı.Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, iki Türk yıldızı transfer listesine aldı. İngiliz basınında çıkan heberlere göre, Sheffield United’ın Fenerbahçe’nin kalecisi Altay ve Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır arasında kararsız kaldı.

Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre; kalesinde Manchester United'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı listesine aldı. Her iki Türk kaleci için de sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield United, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacak.Shefield'ın bu isimler dışında Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.

"ÇEKİCİ KULÜBÜZ, OYUNCULAR GELMEK İSTER"

Bu transfer iddiaları üzerine konuşan Sheffield United Menajeri Chris Wilder, "Oyuncuların temsilcileriyle yüzyüze görüşmeden oyuncu almam. Geçtiğimiz haftalar boyunca birçok menajerle masaya oturup görüştüm. Ben endişeli bir menajerim, her noktayı bilmem lazım. Gözlemciler ve antrenörlerden, düşündüğümüz oyuncularla ilgili görüşler aldım. Yönetim kadememize bazı oyuncuların isimlerini verdim. Bakalım transfer edebilecek miyiz..." dedi.

Wilder, "Bence Premier Lig'de iyi bir sıralamada bulunuyoruz ve çekici bir kulübüz. Oyuncular bize gelmek isteyecektir. Bizimse finansal açıdan en doğru isimleri kadromuza eklememiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 
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