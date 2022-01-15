Trabzon puan kaybetti.. Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı 89. dakikada sahaya girdiği için kırmızı kart gördü.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Demir Grup Sivasspor 20. dakikada Leke James'in attığı golle öne geçerken Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. Bordo-mavililerde 4 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkadir Ömür skora dengeyi getirdi: 1-1 Abdülkadir Ömür, attığı golün ardından Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü açtı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımında atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.













Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran lider Trabzonspor puanını 50 yaptı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 30 çıkardı.