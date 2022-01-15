Samanyolu Haber /Spor / Trabzon puan kaybetti.. Abdullah Avcı kırmızı kart gördü /15 Ocak 2022 18:43

Trabzon puan kaybetti.. Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

Süper Lig'de lider Trabzonspor, Sivas deplasmanında iki puan bıraktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sahaya girdiği için kırmızı kart gördü.

Trabzon puan kaybetti.. Abdullah Avcı kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı 89. dakikada sahaya girdiği için kırmızı kart gördü.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Demir Grup Sivasspor 20. dakikada Leke James'in attığı golle öne geçerken Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. Bordo-mavililerde 4 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkadir Ömür skora dengeyi getirdi: 1-1 Abdülkadir Ömür, attığı golün ardından Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü açtı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımında atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran lider Trabzonspor puanını 50 yaptı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 30 çıkardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzon puan kaybetti.. Abdullah Avcı kırmızı kart gördü Sonraki Haber >>

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:20