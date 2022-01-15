‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’ animasyon filme dönüştürüldü

AKP rejiminin 15 Temmuz’dan sonra ilan ettiği OHAL sürecinde binlerce kadın yürürlükteki yasalara rağmen bebekler ve çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi. Başlatılan cadı avı öyle bir hale geldi ki yeni doğum yapmış lohusa kadınlar bebekleriyle birlikte doğumhanenin önünde nöbet tutan polisler tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz’dan sonra yaklaşık 800 bebek ve 3 binden fazla çocuk anneleriyle birlikte demir parmaklıklarının arkasına gönderildi.





Yapım ve yönetmenliğini KHK’lı Eğitimci ve Çocuk Hakları Aktivisti Fatih Alakuş’un yaptığı ‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’ animasyon filmi aynı ismi taşıyan kitaptan seçilen hikayelerden senarize edilerek animasyon filme dönüştürüldü.





8 ayda tamamlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen 9 dakika 40 saniye süren ‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’ animasyon filmi, ‘‘Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır.’’ 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun 16. maddesinin 4. fıkrasını hatırlatarak başlıyor.





Tamamen gerçek hayattan alıntılanarak hazırlanan animasyonda filmin ana karakteri olan Yusuf’un anne karnından başlayan ve 2,5 yaşına kadar cezaevinde yaşadığı zorluklar ve hak ihlallerini anlatıyor.













ZİNDANLARA BİNLERCE BEBEK VE ÇOCUK GİRDİ





Filmin yapımcısı ve yönetmeni Fatih Alakuş KHK TV’ye yaptığı açıklamada, amacının 15 Temmuz süreci sonrası cezaevlerindeki kendilerini anlatamayan çocukların uğradıkları hak ihlallerine dikkat çekmek ve kamuoyunun duyarlı olmasını sağlamak olduğunu söyledi.





Bundan sonraki animasyon filimde 2 ile 6 yaş gurubu çocukların cezaevlerindeki hak ihlallerini görünür kılmayı planladığını belirten Alakuş, “15 Temmuz sonrası cezaevlerinde 950’ye kadar çıkan şimdi 350 bebek ve çocuğun bulunuyor. Bu süreçte sayısını bilmediğimiz kadar çocuk ve bebeğin nezarethanelerde anneleriyle birlikte gözaltında kaldı. Ayrıca, Tutuklu olan anne ve babalarını görmeden büyüyen ve cezaevlerindeki görüş sonrası travma yaşayan çocukları da bundan sonraki projelerde filime yansıtmak istiyorum. Filimin yapımında, seslendirilmesinde, kurgusunda ve yayınında emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Alakuş, ‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’ animasyon filminin İngilizce, Almanca, Arapça ve İspanyolca’ya çevrilip yayınlanacağını sözlerine ekledi.

