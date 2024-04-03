Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto

Trabzonsporlu futbolcular Konyaspor maçında flaş bir protestoya imza attı... Bordo mavili oyuncular PFDK'nın kararlarını protesto etmek adına Konyaspor maçının başlama düdüğünün ardından bir süre omuz omuza hareketsiz şekilde bekledi.



TFF'yi ve kararlarını protesto eden Trabzonspor'da oyuncular başlama düdüğünde hareketsiz kalarak protesto gerçekleştirirken Konyasporlu oyuncular kendi aralarında pas yaptı.



Bordo mavili kulüp Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.



Bordo mavili kulüp resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak ''Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek'' ifadelerini kullandı.