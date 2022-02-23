Samanyolu Haber /Spor / Transfer işlerine burnunu sokan bakan kim? /23 Şubat 2022 08:49

Transfer işlerine burnunu sokan bakan kim?

Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, 16 Şubat'ta "Transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor. Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam" dedi.

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Duayen spor yazarı Şansal Büyüka'nın 16 Şubat'ta Milliyet gazetesinde yayınlanan yazısında çok çarpıcı ifadeler yer almıştı. Büyüka, yazısını "Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam" diye bitirmişti. Ajansspor'un haberine göre ünlü spor yazarı, alt liglerdeki transfer işlerine bakan olduğunu duyduğunu yazdığı yazısında, "Bırakın kim hak ediyorsa o kazansın" demişti.

TRANSFER İŞLERİNE BURNUNU SOKAN BAKAN

'Büyüka'nın 'Sezon, zaman, para ve hayaller gitti' başlığını taşıyan yazısında yer alan o çarpıcı bölüm şöyle: "Özellikle alt ligler için çok duyuyorum. Koca koca şehirler bunları konuşuyor. Ait olduğu bölgenin takımı için transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor."

 "TFF yöneticisi olup, kentinin takımı için hakem atamalarına, hakem yönetimlerine müdahil olan yöneticiyi duyuyorum. İsimleriyle, örnekleriyle... Bunların konuşulması bile feci kötü... Siz bölgenizin değil, artık ülkenin bakanı, bütün kulüplerin yöneticisisiniz. Gücünü kullanıp ayrımcılık yapmayın. Alın terine saygı gösterip tarafsız kalın. Üstelik konumunuz bunu gerektiriyor. Bırakın; kim hak ediyorsa o kazansın. (Şimdilik bu kadar... Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam.)


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