Troll Selman Öğüt rektör oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Erdoğan imzasıyla, 4 bakanlığa başmüfettişlik, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi başmüfettişi ataması yapıldı. Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.



Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.



Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem ise görevden alındı.



Selman Öğüt'ün "Pelikan Grubu" olarak bilinen gazeteciler arasında yer aldığı bilinirken Öğüt, Hilal Kaplan'ın eski eşi Süheyb Öğüt'ün kardeşi olarak da tanınıyor.



Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında Kemalizm tartışması yaşanmıştı.



AKP'li Pelikan grubuna yakın olduğu iddia edilen Selman Öğüt, "Kemalizm virüstür" sözleri için Erhan Ertürk tarafından "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sorulmasıyla önce sustu, ardından "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında bulunmuştu. Öğüt'e Ertürk, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" demişti.



Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesini kullanmıştı.



Stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sormuştu.