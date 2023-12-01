Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi - Resim: 1

Lüks yaşantılarını sosyal medyada sergileyen fenomenler bir bir örgütlü şekilde kara para aklama soruşturmasının baş şüphelileri oldu.



Dilan ve Engin Polat çifti ile yakınlarının tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimler arasında ise Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti en dikkat çekenlerden oldu.



'ŞAMPİYONLAR LİGİ' FENOMENLERİ DE ŞÜPHELİ



Çok geçmeden soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı.



Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



BİR ÖRGÜT SORUŞTURMASI DA ÖZ ÇİFTİNE



Bir soruşturma da doktor Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz'e geldi.



Başsavcılık çift hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlattı.



ÇİFTİ LÜKS PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ



Soruşturma 24 Kasım tarihinde başlarken başlama nedeni de ortaya çıktı. Emniyet, çift hakkında bir araştırma raporu düzenledi ve savcılığa gönderdi.



Bu araştırma raporunda çiftin sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ve haklarında çıkan haberler yer aldı.



Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine hazırlanan araştırma raporu savcılığa bildirildi.



Savcılık bu durum üzerine soruşturma başlatarak çiftin gelir durumunu incelemeye aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve maliyeden rapor istedi.



Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



ÖZ ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA



Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan çift, iddiaları kesin bir dille yalanladı.



Çiftin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkiller, Tayyar Taylan ÖZ ve Özlem Altınok Öz ile alakalı bir kısım medya organlarında haber konusu olan soruşturmadan, dün akşam saatleri itibarı ile haberdar olduk. Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden "e-fatura" sistemi ile yapmakta, sosyal medya işbirliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler."



"Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir. Bunu yapanların asıl maksatlarının; kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu herkesçe bilinmektedir. Ve fakat bu dosyada adı geçenlerden birinin "1 - 2 ve 6 yaşlarında üç çocuk annesi olan hamile bir kadın" olduğu ele alındığında, bu konu hakkında yazıp çizecek herkesi asgari standartta da olsa erdemli davranmaya davet ediyoruz."



Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz. Son olarak Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz."