'Fatih Terim Fonu'na para kaptıran Emre'nin ifadesi ortaya çıktı

Daha sonra Belözoğlu, borç alarak topladığını belirttiği 1 milyon doları teslim ettiği Bahçekapılı bu parayı aile dostları Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için gönderdi.





Emre Belözoğlu'nun savcılığa verdiği ifadenin tamamı şöyle:



"Volkan Bahçekapılı benim dayımın oğludur. Seçil Erzan'ı ise 17 Mart'ta tanıdım. Daha doğrusu Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve yatırım fonuyla ilgilendiğini kuzenim Volkan Bahçekapılı sayesinde öğrendim. Kendisi beni 17 Mart'ta aradı. Denizbank'ta Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından oluşturulmuş fon bulunduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Sadece değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi. Ben de yatırım amacıyla ve Hakan Ateş'e güvenerek bu fona dahil olabileceğimi söyledim. Aynı gün önce 1.492.000 USD parayı ve 1.400.000 USD olmak üzere 2.892.000 USD parayı kuzenim Volkan'a gönderdim. Kendisi de Seçil Erzan'a bizzat teslim etmiştir. Akabinde 18 Mart tarihinde tekrar 400.000 USD parayı fona yatırması için Volkan'ın yönlendirmesiyle şoförüm Seçil Erzan'a elden teslim etmiştir. Yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan beni telefonla arayarak toplam paramı 5.000.000 UDS'ye tamamlarsam daha yüksek bir kazancım olacağını söyleyerek beni kandırmıştır. Ancak ben 1.000.000 USD daha verebileceğimi söyledim. Arkadaşlarımdan borç harç toplam 1.000.000 USD daha temin edip parayı temin edip Volkan'a teslim ettim. Volkan da bu parayı aile dostumuz olan Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için göndermiştir.



İlk olarak 17 Mart tarihinde Seçil Erzan'a verdiğim paralara ilişkin elimde herhangi bir belge bulunmuyordu. Volkan'ı arayıp para verdiğimize ilişkin bize Seçil Erzan'ın dekont vermesini söyledim. Volkan, Seçil Erzan'ın yanına gidip belge istediğinde bir gün sonra hazır edebileceğini söylemiş. Sonrasında da Volkan'a tüm verdiğim paraya ilişkin olarak 3.300.000 USD fonda alacağım olduğuna ilişkin bir belge hazırlayıp vermiştir. Hatta bu belgede Denizbank kaşesini basıp hem kendisi hem de Asiye Göktürk isimli banka görevlisinin ıslak imzaları mevcuttur. Bu belgeyi aldığım için içim bir nebze olsun rahattı. Ben başından itibaren Seçil Erzan'ın "Hakan Ateş bu fonu kurdu, Mehmet Erdoğdu bizzat başındaki kişidir. Çok yüksek getirisi var ve sonunda para kazanmak garanti." şeklinde sözler söyleyerek beni kandırmıştır. Beni Hakan Ateş ve Mehmet Erdoğdu isimleri üzerinden Denizbank güvencesi ile aldatmıştır.



Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım. Seçil Erzan bana yatırdığım paraların 03/05/2023 tarihinde vadesinin dolacağını ve vade sonunda 3.892.980 USD olarak tarafıma iade edileceğini söyledi. Buna ilişkin de yine Denizbank A.Ş kaşesini basarak hem kendisi hem de Asiye Öztürk'ün ıslak imzası bulunan belgeyi Volkan Bahçekapılı'ya teslim etmiştir. Seçil Erzan beni dolandırarak zimmetine para geçirmiştir. Ben 23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir. Seçil Erzan, Asiye Göktürk, Hakan Ateş, Mehmet Erdoğdu ve tüm işlemlerden sorumlu kişilerden şikayetçiyim."



Şüpheli Seçil Erzan tarafından müştekilere verilen belgelere aşağıda yer verilmiştir.

Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı - Resim: 1T24'ten İlhan Çelik'in haberine göre, Emre Belözoğlu, söz konusu fondan aynı zamanda kuzeni olan, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar oldu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Erdoğdu isimleri üzerinden bankanın güvencesi nedeniyle ikna olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım” dedi. Belözoğlu’nun parasının 2 milyon 892 bin dolarını elden Denizbank şubesi ve kendi ofisinde iki parça halinde teslim eden Volkan Bahçekapılı da ifadesinde Seçil Erzan için, “Kendisi Denizbank Şube Müdürüdür, bir samimiyetim olmamakla birlikte genelde ailemden bazı kişiler ile bankacılık hususunda ilgilendiği için ben de kendisine bu anlamda güveniyordum” dedi.Erzan’ın kendisine Fatih Terim’in de fonda olduğunu söylediğini belirten Bahçekapılı’nın ifadesine göre eşi Buse Terim Bahçekapılı'nın yatırımından da haberdardı. Söz konusu fondan bahsettiği kuzeni Belözoğlu’nun parasını elden Seçil Erzan’a bizzat kendisi veren Bahçekapılı, üç adet Denizbank A.Ş.'ye ait kaşe basılı ve ıslak imzalı belge aldığını söyledi. Bahçekapılı, söz konusu belgelerde müdür yardımcısı Asiye Öztürk’ün de imzasının bulunduğuna işaret etti. Bahçekapılı ve Belözoğlu, Seçil Erzan, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, Asiye Öztürk ve bu işlemlerden sorumlu tüm yetkililerden şikâyetçi oldu.Emre Belözoğlu’nun 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim etti. Ardından Belözoğlu’nun tekrar gönderdiği 1 milyon 400 bin dolar parasını Bahçekapılı bu kez Seçil Erzan’a kendi ofisinde elden teslim etti.18 Mart'ta ise Belözoğlu 400 bin dolar parasını şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim etti.Emre Belözoğlu benim halamın oğludur yani öz kuzenimdir. Seçil Erzan'ı ise yaklaşık 3 yıldır tanırım. Kendisi Denizbank Şube Müdürüdür, bir samimiyetim olmamakla birlikte genelde ailemden bazı kişiler ile bankacılık hususunda ilgilendiği için ben de kendisine bu anlamda güveniyordum. Yaklaşık 6-8 ay önce Seçil Erzan beni aradı. Sonrasında aramalarına devam etti, her aradığında şahsımdan para istedi. Bana telefonda 22 kişilik bankaya ait özel bir fon var, bu fonu Hakan Ateş'in ve Mehmet Aydoğdu'nun oluşturduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi ve hatta eşim Buse Terim ile Fatih Terim'in de bu fona para yatırdıklarını söyledi. Ben öncesinde Seçil Erzan'ın beni defalarca kez araması sebebiyle konu hakkında eşim Buseye danışmıştım, o da bana fonda parası olduğunu söylemişti.Benim nakit param olmadığı için ben de Emre Belözoğlu'na fondan bahsettim. Hatta seçil Erzan'a Emre Belözoğlu ile irtibata geçmesini söyledim. Emre Belözoğlu ile Seçil Erzan aralarında telefon görüşmesi yapmışlar. İlk olarak 17 Martta Emre Belözoğlu bana 1.492.000 USD parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesinde odasında teslim ettim. Parayı verdiğim esnada Seçil Erzanın kapısı açıktı zaten o katta çalışan herkes ne konuştuğumuzu duyabilecek konumdaydı. Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 USD para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı. Toplamda ben 2.892.000 USD parayı (Emre Belözoğlu'na ait olan para) Seçil Erzan'a teslim ettim. Emre Belözoğlu'ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart'ta 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu'nun şoförü Alpaslan Akyüz Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir.Bir gün sonra Emre Belözoğlu bana verdiğimiz paralara ilişkin herhangi bir dekont alıp almadığımı sordu, ben de almadığımı söyledim. Sonrasında Seçil Erzan'ın yanına gittim. Bana aynı gün belge veremeyeceğini fakat bir gün sonra hazırlayabileceğini söyledi. 19 Mart tarihinde de Denizbank Levent Şubesi'ne gittim. Seçil Erzan bana 3 tane üzerinde Denizbank A.Ş.'ye ait kaşe basılı olan Seçil Erzan ıslak imzalı belgeleri verdi. Bu belgelerde ayrıca Asiye Öztürk isimli müdür yardımcısının da ıslak imzası bulunmaktadır. Ayrıca 27 Mart tarihinde de fonun getirisine ilişkin bir belge daha Seçil Erzan ve Asiye Öztürk tarafından imzalanarak şahsıma teslim edilmiştir.Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan Emre Belözoğlu'nu arayıp fonu 5.000.000 USD paraya tamamlamak istediğini söylemiş ancak Emre Belözoğlu bu kadar nakit parası olmadığını, 1.000.000 USD daha para verebileceğini söylemiştir. Bunun üzerine 1.000.000 USD parayı Emre Belözoğlu arkadaşlarından toparlayıp bana EFT yoluyla göndermiştir.Sonrasında ben de bu parayı Nur Erkasap isimli aile dostumuz olan şahsa EFT yoluyla gönderdim. Nur Abla da akabinde 1.000.000 USD parayı elden çekip Seçil Erzan'a elden teslim etmiştir. Başından itibaren ben Seçil Erzan'ın Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu isimli Denizbank Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ismini kullanarak fona para yatırarak Emre Belözoğlu'nun kar elde edeceğine ilişkin vaatlerine kandım. Ben bu paranın büyük bir kısmını bizzat Seçil Erzan'a bankanın içerisinde verdim. Seçil Erzan bu parayı zimmetine geçirerek hem beni hem Emre Belözoğlu'nu dolandırmıştır. Seçil Erzan, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, Asiye Öztürk ve bu işlemlerden sorumlu tüm yetkililerden şikayetçiyim."Şüpheli Seçil Erzan, 11 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesinde Bahçekapılı ve Belözoğlu hakkında şunları kaydetti:“Bir gün Volkan Bahçekapılı'yı telefondan aradım, çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin, dedim. Volkan Bahçekapılı da bana biliyorum, Buse'nin de var hatta, dedi. Bir sabah saat 7'de bana Volkan Bahçekapılı "bu fon hala duruyor mu, Emre Belezoğlu senden haber bekliyor" diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belezoğlu'nu aradım. Konuyu çok kısaca anlattım. Hem Volkan Bahçekapılı hem de Emre Belezoğlu bana nakit para bulup Volkan Bahçekapılı'nın Levent'teki ofisinde teslim ettiler. Toplamda 2 gün boyunca ben önce 1.400.000 Dolar, sonra 1.492.000 dolar ve son olarak 400.000 dolar parayı 2023 senesi Mart ayı içerisinde elden teslim aldım. Fakat bu zamana kadar Volkan Bahçekapılı'ya herhangi bir ödeme yapmadım. Yine aynı şekilde bana dosya kapsamında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan 10/04/2023 tarih ve 23ISG041 sayılı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi ön inceleme raporunun 10. Sayfasındaki belgeyi bizzat kendim hazırlayıp, imzalayıp teslim ettim. Aslında Volkan Bahçekapılı'dan aldığım parayı Emre Belezoğlu ile beraber teslim etmişlerdir.Şüpheli Seçil Erzan, 03 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ikinci ifadesinde de; "...Emre Belözoğlu da fon vaad ettiğim kişilerdendir. Kendisinden 4.200.000 USD tutarında parça parça olacak şekilde para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Emre Belözoğlu'nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim aldım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde teslim aldım..." şeklinde beyanda bulundu.“Şüpheli Seçil Erzan'ın Denizbank'ta Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından oluşturulmuş fon bulunduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyleyerek müşteki Volkan Bahçekapılı ve Emre Belezoğlu'nu kandırdığı, müşteki Emre Belezoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4.292.000 USD parayı şüpheliye teslim ettiği, akabinde şüpheli Seçil Erzan'ın üzerinde Denizbank kaşesi ve kendi ıslak imzası bulunan sahte belgeleri oluşturup müştekilere verdiği, bununla birlikte müştekilere verilen belgeye yine Denizbank bünyesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Asiye Öztürk'ünde ıslak imzasını attığı, şüpheli Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde müşteki beyanlarını doğruladığı ve 4.200.000 USD dolar parayı aldığını ikrar ettiği, bu haliyle şüpheliler Seçil Erzan ve Asiye Öztürk’ün başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müştekileri 4.292.000 USD alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşılmıştır.”28/04/2023 tarih ve 23ISG044 numaralı Denizbank İnceleme Raporunda yer alan Müşteki Volkan Bahçekapılı hakkında düzenlenen raporda "Volkan Bahçekapılı Seçil Erzan’ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanmış olsa bile, yatırım yapma düşüncesinde olduğu paraları kendi hesabından çıkarması ve buna karşılık Seçil Erzan’ın kendisine verdiğini iddia ettiği dokümanlardan şüphelenmemesi, Seçil Erzan’a verilmek üzere elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para verme iradesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Nitekim iddia sahibi, kendisine söylenen vadede parasını alamamasına karşın yine şüpheye düşmemiş, kendisini oyalamak amacıyla verilmiş olma ihtimali olan bir yazıyı daha kabul etmiştir. İddia sahibinin, Seçil Erzan’a teslim ettiğini iddia ettiği tutarı adı geçenin oluşturduğu Banka dışındaki sisteme duyduğu şahsi güven sonucunda teslim ettiği anlaşılmıştır. Kişi, ilk ihbarın geldiği 07.04.2023 tarihine kadar Bankamıza bu konuda hiçbir bildirimde bulunmamıştır. Diğer yandan, iddia sahibinin yatırım yapmak niyetinde olduğu paraları kasıtlı olarak hesabından çıkarmış olması tutarların esasen fahiş faiz beklentisiyle bankacılık sistemi dışında değerlendirildiğini bildiğine de işaret etmektedir." şeklinde olduğu anlaşılmıştır.