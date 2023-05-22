Samanyolu Haber /Gündem / TRT, AKP'nin sesi oldu: Erdoğan'a 48 saat, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika! /22 Mayıs 2023 10:13

TRT, AKP'nin sesi oldu: Erdoğan'a 48 saat, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika!

TRT seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 48 saat, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yalnızca 32 dakika ayırdı. Cumhuriyet'e konuşan CHP RTÜK üyesi Tuncay Keser, "TRT, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken fırsat eşitliği ilkesini de çiğniyor ve iktidarın propaganda üssü gibi çalışıyor" dedi.

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Yurttaşların vergisiyle yayın yapan devlet kanalı TRT, seçim dönemindeki iktidar yanlısı yayın politikaları ile tepkilere neden oldu. Uluslararası imza kampanyası platformu change.org’da da konuya ilişkin bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada TRT’nin seçim döneminde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 48 saat yer verirken Millet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yalnızca 32 dakika yer verildiğine dikkat çekildi.

Kampanyanın açıklamasında her iki adaya da eşit şekilde süre verilmesinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, “Seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi için tek koşul sandıkların korunması ve güvenliği değil. Adaylara eşit söz hakkı verilmemesi de demokrasiye gölge düşürüyor” ifadeleri yer aldı.

‘İLKELERİ ÇİĞNİYOR’
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP RTÜK üyesi Tuncay Keser, TRT’nin söz konusu tutumunu eleştirdi. Keser, “YSK ve RTÜK’ün seçim dönemindeki yayınların tarafsız ve fırsat eşitliği kapsamında olmasını sağlamak gibi bir görevi var. Bu konuda da en önemli sorumluluk TRT’ye düşüyor, çünkü söz konusu kanal yurttaşların vergileriyle oluşan kamu kaynaklarını kullanarak yayın yapıyor. TRT, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken fırsat eşitliği ilkesini de çiğniyor ve iktidarın propaganda üssü gibi çalışıyor” dedi. 

TRT’nin 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin olduğu gün AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ile hazırlanan reklam filmini yayımladığını hatırlatan Keser, söz konusu tutumun hukuksuz olduğunu ifade etti. Keser, “TRT’nin bu tutumu seçimi ve demokrasiyi sakatlıyor” ifadelerini kullandı.
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