Trump, Demokrat isime sert konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetimindeki bazı eyaletlerdeki yeni tip korona virüsü (Covid-19) önlemlerine karşı yapılan protestoları desteklediğini söyleyip , New York Valisi Andrew Cuomo’ya da “Sesini kes” diye seslendi.







Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde, Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden arka çıktı. Söz konusu mesajlarında Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı, “Minnesota’ya özgürlük” ve “Michigan’a özgürlük” ifadelerine yer verdi.





Virginia için attığı tweetinde de halka silah taşıma hakkı tanıyan ABD anayasasının ikinci maddesine işaret eden Trump, “Virginia’ya özgürlük, 2. maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında” değerlendirmesini yaptı.





Virginia’nın Demokrat Valisi Ralph Northam, Covid-19 salgınının başlamasının ardından eyaletteki silah satış şartlarını ağırlaştırmıştı.





Öte yandan, ABD’de eyalet valililerinin “Evde kalın” talimatları da dahil olmak üzere virüs önlemlerinin sürelerinin uzatılması, protestolara yol açtı.





ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİNİ İSTİYOR





Michigan’daki protestolarda ise silahlı grupların olması ülke gündemini meşgul ederken ilerleyen günlerde protestoların daha çok eyalete yayılması bekleniyor. ABD Başkanı Trump virüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilerek hayatın normale dönmesi gerektiğini savunuyor.





Beyaz Saray dün bu bağlamda, önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesine yönelik bir plan yayımlamış, nihai kararı eyalet valilerine bırakmıştı.

‘SİZDEN BİR TEŞEKKÜR DUYMADIK’





Trump, Twitter hesabından New York Valisi Andrew Cuomo’ya da yüklenerek “Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes” ifadesini kullandı.





New York’a diğer tüm eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, “Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş” değerlendirmesinde bulundu.





ANDREW CUAMO’NUN POPÜLARİTESİ YÜKSELİYOR





ABD’lilerin büyük çoğunluğu New York Valisi Andrew Cuomo’nun salgına karşı iyi bir mücadele yürüttüğünü düşünüyor. Demokratlar arasında yapılan bir ankette, partililerin önemli bir kısmının, başkanlık yarışında Joe Biden’ı değil Cuomo’yu görmek istedikleri ortaya çıkmıştı.