Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Erdoğan ve Halkbank ilişkisine dair soruşturma başlatıyor /25 Ekim 2019 09:27

Trump, Erdoğan ve Halkbank ilişkisine dair soruşturma başlatıyor

Oregon Senatörü Ron Wyden, sosyal medya hesabından Halkbankla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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Twitter'dan bir dizi paylaşımda bulunan Wyden, "Halkbank skandalıyla ilgili, Donald Trump, Rudy Giuliani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk kamu kuruluşu Halkank'ın ABD finansal kurumlarını suistimali ve para aklama suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmayı önlemeye yardımcı olup olmadıklarının incelenmesini de içeren, bir soruşturma başlatıyorum" diye yazdı ve ekledi:

"Trump yönetiminin, şüpheli işler yapmak isteyen ve yolsuzluğa bulaşmış yabancı liderler için bir durak noktası haline geldiği aşikar. Bu durum son bulmalı ve Amerikan halkı için yanıtlarını buluncaya kadar da durmayacağım."



Bloomberg'de yer alan habere göre, Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den, Trump yönetiminin Halkbank'a karşı ABD makamlarınca yürütülen cezai soruşturmaya müdahil olup olup olmadığına dair başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak Türk yetkililerle ilişkilerinin mahiyetine dair bilgi paylaşmasını istedi.

Demokratların Finans Komitesi'nde önde gelen isimlerinden Wyden, Hazine bakanının Türkiye'nin en büyük bankalarından Halkbank'la ilgili devam eden sürece müdahil olduğu yönündeki 'rahatsız edici haberlerler'e ilişkin kaygılarını ileten bir mektup gönderdi. 

Wyden, Bloomberg'de yayımlanan ve Trump'ın, Mnuchin ile Başsavcı William Barr'ı Erdoğan'ın, Halkbank'a yönelik suçlamaların düşürülmesi yönündeki ısrarlı talepleri ile ilgilenmesi için görevlendirdiği yönündeki habere atıfta bulundu.

Wyden, "(ABD) yönetiminin, Türkiye'nin Halkbank'ın talepleri lehine sürece müdahil olması, ABD yargı sisteminin yıllardır yürüttüğü çabanın da altını oydu" ifadelerini kullandı.
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