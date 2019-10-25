Trump, Erdoğan ve Halkbank ilişkisine dair soruşturma başlatıyor

Twitter'dan bir dizi paylaşımda bulunan Wyden, "Halkbank skandalıyla ilgili, Donald Trump, Rudy Giuliani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk kamu kuruluşu Halkank'ın ABD finansal kurumlarını suistimali ve para aklama suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmayı önlemeye yardımcı olup olmadıklarının incelenmesini de içeren, bir soruşturma başlatıyorum" diye yazdı ve ekledi:







"Trump yönetiminin, şüpheli işler yapmak isteyen ve yolsuzluğa bulaşmış yabancı liderler için bir durak noktası haline geldiği aşikar. Bu durum son bulmalı ve Amerikan halkı için yanıtlarını buluncaya kadar da durmayacağım."











