Trump, hakim karşısına çıkmak üzere New York’ta

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin Film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından yarın hakim karşısına çıkmak üzere Florida’dan New York’a geldi. Trump’ı taşıyan uçağın New York'taki LaGuardia Havaalanı’na inmesinin ardından Trump konvoy ile direkt geceyi geçireceği Trump Tower’a geçti. Trump, binaya girişti ise destekçilerine el salladı.

İddianame gizli tutulduğu için hakkındaki suçlamaların niteliği bilinmeyen Trump’ın mahkemeye çıkmasının hemen ardından Florida'ya dönmeyi planladığı ve Florida’da halka açık bir konuşma yapacağı ifade edildi. Trump, hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı olarak kayıtlara geçti.

TRUMP TOWERS VE MAHKEMENİN BULUNDUĞU BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI





Mahkeme öncesi Trump’ın konaklayacağı Trump Towers ve hakim karşısına çıkacağı mahkeme salonunun bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, söz konusu mahkeme nedeniyle “belirli, inandırıcı bir tehdit" olmadığını belirterek, New Yorklulara "düzenli faaliyetlerine devam etmeleri” çağrısında bulundu. Trump için New York'a gelmeyi düşünenleri uyaran Adams, "New York bizim evimiz, yersiz öfkenizin oyun alanı değil. ABD’nin en güvenli büyük kentine sahibiz, çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz" dedi.