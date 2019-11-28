Samanyolu Haber /Gündem / Trump Hong Kong tasarısını imzaladı /28 Kasım 2019 10:18

Trump Hong Kong tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilere müdahale ettiği gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadından geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan tasarı, gösterilere müdahale eden Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın duyurusundan önce ABD elçisini çağırmış ve tasarının geri çekilmesini talep etmişti.

Hong Kong'da, suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı Haziran ayında başlayan eylemler, tasarının geri çekilmesine karşın devam ediyor. ABD ve sömürge bayraklarının dalgalandırıldığı eylemlere ABD ve İngiltere açıktan destek veriyor.
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