Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın doktorundan açıklama /09 Ekim 2020 10:46

Trump’ın doktorundan açıklama

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın cumartesi günü işlerine dönmesinin beklendiği açıklandı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley’in Covid-19 tedavisine Beyaz Saray’da devam eden Trump’ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump’ın nabzının, tansiyonunun, solunum hızının ve kalp atım hızına dair verileri de paylaşan Conley, "Eve döndüğünden bu yana Trump’ın fiziki durumu stabil kaldı ve hastalığın ilerlediğine dair bir belirti göstermedi" bilgisini paylaştı.

Conley, Trump’ın tedaviye gayet iyi cevap verdiğini söyleyerek, "Cumartesi günü, Trump’a Covid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Trump’ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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