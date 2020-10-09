Samanyolu Haber /Dünya / Michigan Valisi'nin kaçırılmasını FBI önledi /09 Ekim 2020 10:41

Michigan Valisi'nin kaçırılmasını FBI önledi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Michigan Valisi Gretchen Whitmer'i kaçırmak isteyen bir grup koronavirüs şüphecisi beyaz milisin tutuklandığını açıkladı

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Koronavirüs şüphecileri tarafından sıklıkla hedef olarak gösterilen Vali Whitmer, sıkı koronavirüs tedbirlerinin eyalette uygulanmasını istiyor.

Kaçırma planı ile ilgili olarak, haziran ayında Adam Fox isimli bir kişinin özel bir Facebook grubunda durumdan bahsetmesi ve bunu engellemek için fikirler istediği aktarıldı.

Mahkemede Fox ve diğer sanıkların sosyal medyada eylemlerini destekleyici açıklamalar yazdıkları ve paylaştıkları belirtildi.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel şüphelilerin, "Yasa uygulayıcıların evlerini belirlemek, onlara saldırı düzenlemeyi planlamak, Michigan eyalet kongre binasına saldırı düzenlemek, Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlamak" gibi suçlardan yargılanacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Whitmer de ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlayarak, "ABD Başkanı, Amerikan halkının önünde iki Michigan kökenli milis grup gibi beyazların üstünlüğünü savunanları kınamayı reddetti" dedi.  Trump, Joe Biden ile katıldığı televizyon tartışmasında moderatörün ısrarına karşılık milis grupları ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanları kınamamıştı.

Beyaz Saray ise bu iddiaları reddederek, Başkan Trump'ın her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu belirtti.

Mayıs ayında bir grup milis Michigan eyalet kongre binasını basmış ve koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasını istemişti.
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