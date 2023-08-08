Trump’ın savcı ve hakimi hedef aldı









Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, savcının davada tanıklar ve delillerin korunmasına yönelik talep ettiği koruma emri talebine akşam 5’e kadar yanıt vermesi gerekiyor.





Bu sürenin uzatılması yönünde Trump’ın avukatlarının talebi olmuştu ancak Yargıç Chutkan bu talebi reddetti.





Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 seçimi sonuçlarını değiştirme çabalarıyla ilgili davada yargıç karşısına çıktı. Yöneltilen suçlamaları reddeden Trump “Bugün Amerika için çok üzücü bir gün” dedi, 3 Ağustos 2023.

Trump’ın avukatından “siyasi ifade özgürlüğü” iddiası





2020 seçimi sonuçlarına ilişkin asılsız iddiaları yayarak vatandaşların haklarına yönelik komployla suçlanan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Donald Trump’ın avukat ekibinin nasıl bir savunma ortaya koyacağı merak konusu. Davada bir sonraki duruşma 28 Ağustos’ta yapılacak.





Lauro Fox News’a verdiği röportajda, “ABD Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi siyasi ifade özgürlüğünü en üst seviyede koruyor. O nedenle, eğer yasadan bahsedecekseniz, Birinci Değişiklik Maddesi’nin ne dediğini, neyi temsil ettiğini anlamanız gerekir. Bu iddianamedeki örneklerin hepsi temel siyasi ifade özgürlüğüdür” diye konuştu.





John Lauro, “İstediği şeyler yüzünden Başkan Trump’a açılan davada gerekçelerin her biri, yani eyalet meclisi üyeleri, eyalet valileri ve eyalet seçim yetkililerinden doğru şeyi yapmalarını istemesi ve hatta Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten istemesi bile ifade özgürlüğü tarafından korunuyor” şeklinde konuştu.





Eski Başkan Donald Trump dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarını onaylamaması çağrısında bulunmuş ve anayasa kapsamında Mike Pence’in böyle bir hakkının olduğunu ileri sürmüştü.





Pence: “Trump o zaman da haksızdı, şimdi de haksız”





Pazar günü CNN’e konuşan Mike Pence ise “Başkan Trump o zaman da haksızdı, şimdi de haksız. Seçim sonucunu değiştirmek gibi bir hakkım yoktu” dedi.





2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olan Mike Pence Trump aleyhinde geçen hafta açıklanan iddianamede atıfta bulunulan önemli isimlerden biri.





Mike Pence bu yıl içinde piyasaya çıkan “So Help Me God” adlı kitabında 6 Ocak Kongre saldırısı sürecine ilişkin bazı ayrıntılar vermişti.

Pence ifade verecek mi?





Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence Trump aleyhindeki davada tanık olma ihtimalini de tamamen yok saymıyor.





CBS televizyonunda yayınlanan Face the Nation programında konuşan Mike Pence, "İfade verme planım yok ancak insanlar kanunlara uyacağımızdan emin olabilirler. Kanunun emretmesi halinde buna yanıt veririz. Böyle bir çağrının gelmesi halinde, hakikati söyleriz" dedi.





Fox News’a Pazar günü verdiği röportajda savcının koruma emri talebini de eleştiren John Lauro, “Biden yönetimi yargıcın basının bu duruşmalarla ilgili olabilecek suçsuzluğu gösteren materyal ve bilgiye ulaşmasını engelleyecek bir emir çıkarmasını istiyor” dedi.





Eski Başkan Donald Trump geçen hafta yargıç karşısına çıktığında verdiği yeminli ifadede avukatlar olmadan tanıklarla irtibat kurmayacağına söylemişti. Trump’ın serbest kalma koşullarından biri de buydu.





İddianameyi hazırlayan özel yetkili savcı Jack Smith, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bir yorum yapmadı; ancak Smith’in hafta sonu mahkemeye Donald Trump’ın hukuk ekibinin süreci geciktirdiğini söylediği belirtiliyor.





Donald Trump geçen yıl Florida’daki konutunda bulunan gizli belgelerle ilgili davada da kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.





Dördüncü iddianame kapıda mı?





Eski ABD Başkanı Georgia eyaletinde 2020 seçimleri sonuçlarına müdahale iddialarına ilişkin görülen dava kapsamında da bir iddianame ile karşı karşıya kalabilir.









Bu soruşturmada da iddianamenin açıklanması halinde Trump hakkında Mart ayından bu yana dört kez iddianame kabul edilmiş olacak.

Donald Trump Cuma günü kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı mesajda, “Siz benim peşimden geliyorsanız ben de sizin peşinizden geliyorum” diye yazmış ve bu ifadelerin ardından savcı Smith yargıçtan koruma emri talep etmişti.Donald Trump Pazar günü de dava için görevlendirilen yargıç Tanya Chutkan’ı hedef aldı. Trump sosyal medya paylaşımında, “Görevlendirilen bu yargıçla adil şekilde yargılanmam mümkün değil” dedi.Donald Trump, Chutkan’ın davadan alınmasının yanısıra davanın Demokrat ağırlıklı başkent Washington’dan alınması talebinde bulunacağını belirtti. Henüz bu konuda resmi bir talep gitmiş değil.Trump’ın avukatı John Lauro Pazar günü hem CNN hem de Fox News yayınlarına katıldığında yaptığı açıklamada bu konuda bazı ipuçları verdi.John Lauro 2020 seçimini kaybetmesinin ardından Trump’ın eyalet yetkilileri ve seçim yetkililerinden isteklerinin direktif olmadığını ve bunların siyasi ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini iddia etti.Georgia'nın Atlanta kentine bağlı Fulton County'de iddianamenin açıklanması olasılığı öncesinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı, bazı yollar kapatıldı.