Samanyolu Haber /Dünya / Trump seçim iddialarında vazgeçmiyor /16 Kasım 2020 19:25

Trump seçim iddialarında vazgeçmiyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Dün Demokratlar'ın adayı Joe Biden'ın 'hileyle' seçimi kazandığını iddia eden Donald Trump, bugün "Seçimi ben kazandım" açıklamasını yaptı.

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3 Kasım’da yapılan Başkanlık seçiminin ardından Demokratlar’ın adayı Joe Biden, 306 delegeye sahip olarak ABD’nin 46. Başkanı olarak seçildi.

Mevcut ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler’in adayı Donald Trump ise, 232 delegeye sahip. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, “Seçimi ben kazandım” ifadesini kullandı.

Trump, dün yaptığı paylaşımda ABD’nin seçilmiş başkanı Biden’ın seçimi kazandığını ilk kez kabul etmişti. Trump, Biden’ın ismini kullanmadan “O, seçim hileli olduğu için kazandı” ifadesini kullanmıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamayla “HİÇBİR ŞEYİ kabul etmiyorum” dedi.

Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini iddia etti. Trump, “(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas’a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!” sözlerini kullandı.

Paylaşımında Trump ayrıca, “Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik ‘aksaklıklar’ gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!” ifadelerine yer vermişti.
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