Trump 'vücuda dezenfektan enjekte etmeyi' önerdi, uzmanlar şaşkın

Trump'ın yorumları İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran'ın virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin yaptığı sunumdan sonra geldi.







Basın toplantısı sırasında hem Bryan hem de Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx bunun mümkün olmadığını söylese de Trump bu konuya bakılmasının ilginç olabileceğini belirtti.





Toplantı sonrasında da Trump'ın açıklamaları çok sayıda tepki aldı. Kolombiya Üniversitesi Felaketlere Hazırlık Merkezi Direktörü Dr. Irwin Redlener "başkanın birilerine vücuda dezenfektan ve izopropil alkol (temizlik alkolü) enjekte edilmesini sorması dahi akıl almaz bir durum," yorumunu yaptı.





Berkeley Üniversitesi'nden kamu politikaları profesörü Robert Reich da Trump'ın basın açıklamalarının kamu sağlığını tehlikeye attığını belirterek propagandanın boykot edilerek uzmanların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Reich mesajında "Ve lütfen dezenfektan içmeyin" uyarısında bulundu.





Trump'tan UV ışını ve dezenfektan önerisi







Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Trump virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurguladı.





ABD başkanı "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı.





ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.





Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor. " bilgisini paylaştı.





Bunun üzerine Trump'tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." dedi.





Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.





Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx'e dönerek, "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." diye konuştu.





Birx ise, "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.



