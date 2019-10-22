Samanyolu Haber /Gündem / Trump yine aşağıladı: Suriye'de olanlar iki çocuğun oyun parkındaki kavgası gibiydi /22 Ekim 2019 11:09

Trump yine aşağıladı: Suriye'de olanlar iki çocuğun oyun parkındaki kavgası gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, "İki gün çatışmamış olsalar Türkiye ateşkesi kabul eder miydi bilmiyorum" dedi ve Suriye'nin kuzeyinde olanları yine "iki çocuğun parkta kavga etmesine" benzetti.

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Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı' ve daha sonra ilân edilen ateşkes hakkında konuştu.

Trump, "Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı. Bu çok ilginç bir şey, iki gün bir miktar çatıştılar, çok kötü olaylar. Türkiye ateşkes yapar mıydı bilmiyorum, Kürtler bölgeden çekilmeyi kabul eder miydi bilmiyorum ama bu iki günü yaşadılar. Bazı insanlar söylediklerimin çok iyi bir mukayese olduğunu düşündü, bazıları ise aksini. Ama bu iki çocuğun oyun parkında kavga etmesi gibi. Bir dakikalığına kavga etmelerine izin verirsin sonra onları ayırırsın. Bir anlaşma yapmak çok daha kolaydı" diye konuştu. 

Trump daha önce de Türkiye ile SDG'yi 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" demişti. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın 'kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce' şeklinde nitelendirmişti. 
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