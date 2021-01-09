Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a karşı ikinci azil süreci nasıl işleyecek? /09 Ocak 2021 15:26

Trump'a karşı ikinci azil süreci nasıl işleyecek?

ABD'de Demokratların, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı pazartesi günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlandıkları belirtiliyor. Peki süreç nasıl işleyecek?

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Amerikan medyasında yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Demokrat vekillerle cuma günü yaptığı toplantıda, "Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini", ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söylediği kaydedildi.

Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisi'nde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor.

Ancak 20 Ocak'ta görev süresi sona erecek olan Trump'ın azil sürecinin, Temsilciler Meclisinden geçse bile Senatoya gelmesi ya da oylanması beklenmiyor.

Cumhuriyetçilerin 50 sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın azledilebilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun evet demesi gerekiyor. ABD medyasına yansıyan Cumhuriyetçi senatörlerin açıklamalarında azil konusunun gündemlerinde olmadığı vurgusu öne çıktı.

Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılır ve Trump suçlanırsa, "hakkında iki kez azil suçlaması yapılan" ilk başkan olarak Trump kayıtlara geçecek. 

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde bir miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Aralık 2019'da Demokratlar, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı bir telefon görüşmesinde siyasi çıkarı uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atacak ifadeler kullandığı gerekçesiyle ABD Başkanı aleyhinde azil soruşturması başlatmıştı. Aralık 2019'da başkanın suçlu olduğu yönünde oylama yapılmış, Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada ise Trump aklanmıştı.
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