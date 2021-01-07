Samanyolu Haber /Dünya / "Trump'ı azledin!" /07 Ocak 2021 10:09

"Trump'ı azledin!"

6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), sivil bir darbe girişimine sahne oldu. "Seçim sonuçları meşru değil. Teslim olmayacağız." diyen Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre binasını birkaç saatliğine de olsa işgal etmesinin önünü açtı. Demokratlar, "Anayasaya ihanet eden bir vatan haini." diyerek Trump'ın derhal azledilmesini talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde 70’den fazla Demokrat temsilci, seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve destekçilerini yürüyüşe çağırarak kaosa sebep olan Başkan Donald Trump’ın azledilmesini istiyor.

Sözcü Yardımcısı ve Massachusetts Temsilcisi Katherine Clark, Trump’ı “Anayasa’ya ve ülkeye ihanet eden bir vatan haini.” diye tanımlarken başkanın görevden azledilmesini talep eden en kıdemli kanun yapıcı oldu.

Trump taraftarlarından biri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin (Demokrat Parti) odasında böyle poz vermişti.

TWITTER'DAN MESAJ VERDİ: AZLEDİN

“Trump görevden alınarak ülkemizi ve insanlarımızı daha fazla tehlikeye atması engellenmeli.” diyen Clark’ın yanında Demokrat New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter’da paylaştığı bir gönderide sadece “azledin” yazdı.

Diğer bir Demokrat Massachusetts Temsilcisi olan Seth Moulton ise Trump’ın doğan bu şiddet ve karmaşadan doğrudan sorumlu olduğunu söylerken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e anayasanın 25’inci maddesini kullanarak kabineye liderlik etme çağrısında bulundu.

Seçilmiş Başkan Joe Biden ise “Demokrasimiz daha önce görülmemiş bir saldırı altında.” diyerek Başkent’in kendisinin de saldırı altında olduğunu söyledi.

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