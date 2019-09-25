Trump'ın başını belaya sokacak belge yayınlandı

Ortaya çıkan tape sonrası Trump'ı başkanlık koltuğundan alacak kadar bu işin büyüyebileceği yorumları yapılıyor.Yayımlanan tape, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin özet deşifresini içeriyor.





Beş sayfalık deşifreye göre, Trump Ukrayna’nın yeni liderinden, Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunmuş.





Deşifre, Beyaz Saray tarafından Çarşamba günü yayınlandı. Kayıtlarda, Trump’ın Ukrayna liderine “Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Bu konuya bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç göründü” dediği görülüyor. Trump burada, Biden’ın, oğlu Hunter’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığı yönündeki iddiaları kastediyor.





Trump, görüşmeden birkaç gün önce ekibine, Kiev’e yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın dondurulması talimatı verdiğini doğrulamıştı.





ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.





Trump görüşmede Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti. Trump hiçbir yabancı liderle görüşmesinde usule aykırı bir söz sarfetmediğini sürekli dile getiriyor.





Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de, Joe Biden’ın, oğlu Hunter Biden’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukranyalı savcının görevden alınması için nüfuzunu uygunsuz şekilde kullandığını iddia etmişti.





Bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılması taleplerine direnen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün partisi içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçerek, Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıklamıştı.





Öte yandan Trump’ın New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyor.





Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin açıklamasının ardından Demokratlar için “Telefon görüşmesinin dökümünü görmediler bile” demişti.





New York Times gazetesinin Ukrayna liderinin danışmanına dayandırdığı konuyla ilgili bir haberine göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Başkan Trump’ın 2020 seçiminde Demokrat Partili olası rakibi Joe Biden’ın oğlunun soruşturulması konusundaki talebi sonrası Ukrayna’da yeni hükümetin yargıya müdahale etmek gibi bir politikasının olmadığı mesajını verdiğini yazdı.





BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e Başkan Trump’ın temmuz ayında yapılan telefon görüşmesinde kendisine bu konuda baskı uygulayıp uygulamadığı soruldu.





Ukrayna lideri, altı yaşındaki oğlu hariç kimsenin kendisine baskı uygulayamayacağı yanıtını verdi.





Ukrayna Cumhurbaşkanı “Kimse bana baskı uygulayamaz çünkü ben bağımsız bir devletin başkanıyım. Bu arada bana baskı uygulayabilecek tek kişi altı yaşındaki oğlum” ifadesini kullandı.





Ukrayna liderine Trump ile görüştüğü zaman bir talepte bulunup bulunmayacağı soruldu. Zelenskiy “Bir şey istemek Ukrayna’nın tarzı değildir. Ukrayna güçlü bir ülkedir, kimseden bir şey istemez. Biz başkalarına yardım ederiz” diye konuştu.





Trump ise Twitter’dan çarşamba sabahı paylaştığı mesajda da Demokratların görüşmenin dökümü açıklanmadan önce harekete geçmelerine atıfta bulunarak “Demokratlar Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesinde konuşulanları görünce özür dileyecekler mi? Dilemeliler, kusursuz bir görüşme- Onları hazırlıksız yakaladı!” diye yazmıştı.