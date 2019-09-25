KHK’lılar Platformu’ndan ‘Büyük Buluşma’ çağrısı

Platformdan yapılan çağrı şu şekilde:





“Bizler, Türkiye’nin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile görevlerinden uzaklaştırılmış ve bir anlamda sivil ölüme terk edilmiş çoğul yüzleriyiz. Yurttaşlık ve yaşam hakkı elinden alınan bizler, ilk kez Türkiye genelinde katılıma açık bir etkinlikle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Çoğulculuğumuzdan aldığımız güçle sesimizin ülke çapında duyulması için destek ve dayanışmanızla sizi yanımızda hissetmek istiyoruz.

Bu kapsamda, 5 – 6 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceğimiz KHK’lılar Büyük Buluşması’nda sizi de aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.





GÖRÜŞLERİNİZİ BİZERLE PAYLAŞIN





Katılım sağlayamamanız durumunda, şayet etkinliğimizde yayımlanmasını uygun görürseniz, KHK’lılara ilişkin görüşlerinizi ifade eden yazılı ya da görsel mesajınızı bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Sosyal medya başta olmak üzere tüm platformlarda ve yazılarınızda bizlere desteğinizi talep ediyoruz.





Etkinliğimizin; sadece KHK’lar ile ilgili sorunların ve çözümlerinin tartışılmasına zemin hazırlamayacağını, aynı zamanda yıllardır birikmiş oldukça önemli birçok sorunun tartışılmasının kanallarını açarak, yeni bir toplumsal sözleşmenin arka planını oluşturabilme potansiyeli taşıyabileceği düşüncesiyle demokrasi, hukuk ve toplumsal barışın kalıcı bir şekilde tesis edilmesine de katkı sağlayacağını umut ediyoruz.

Saygılarımızla,





KHK’lı Platformları”