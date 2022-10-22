Trump'ın danışmanına hapis cezası





Kongre baskını özel komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim 2021'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.

Bannon, geçen yıl, ABD Kongresi saldırısını soruşturan vekillerle iş birliği yapmayı reddetmişti.Bannon'a, başkent Washington'daki Federal Mahkeme Yargıcı Carl Nichols tarafından ayrıca 6 bin 500 dolar para cezası verildi.Ayrıca Yargıç Nichols, eski danışmanın suçlu bulunduğu kararın temyize götürülebilmesine ve cezasının ertelenmesine hükmetti.Federal Savcılar, başkent Washington'daki Federal Mahkemeye sundukları tavsiye dosyasında, Kongreye hakaret ettiği gerekçesiyle Bannon için 6 ay hapis ve azami para cezasını ödeme konusundaki ısrarına dayanarak 200 bin dolar ceza talep ediyordu.Kongre baskınına ilişkin soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, olayla ilgili Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, eski danışman Bannon'ın ifade çağrısını reddetmesi üzerine hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.Savcı J.P. Cooney duruşmada Bannon'un "Kongre'yi tahkir" etmeyi tercih ettiğini belirterek, kimsenin "yasaların üstünde olmadığını dile getirdi ve "Bu davayı önemli kılan da bu" ifadesini kullandı.Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının, 4 eski çalışana bir mektup yazarak, Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edildi.???????Bannon'ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunmuş ve Bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.İddianamenin ardından 15 Kasım 2021'de FBI'a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.