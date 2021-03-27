Oy makinesi şirketinden Fox News'a 1.6 milyar dolarlık iftira davası

ABD'de Kasım 2020 seçimlerini kaybederek koltuktan kalkan eski Başkan Donald Trump'ın "Seçim çalındı" diyerek ortaya attığı hile iddialarına malzeme edilen Dominion Voting Systems adlı oy makinesi üreticisi şirket, kendisine suçlama yönelterek iftirada bulundukları gerekçesiyle dava açtıkları arasına Fox News'u da kattı.



Muhafazakar çizgide, Cumhuriyetçi Parti yanlısı yayın yapan Fox News kanalına karşı 1.6 milyar dolarlık iftira davası açan Dominion Voting Systems, kanalı 'pervasızca gerçeği görmezden gelmek ve yalanlar işine geldiği için şirkete karşı dezenformasyon kampanyasına katılmakla' suçladı.

Küçük bir alevi orman yangınına dönüştürdü'

Trump'ın kanıtlayamadığı seçim hilesi iddialarını desteklemek için müttefiklerinin ortaya attığı komplo teorilerinde anılan Dominion, dava başvurusunda "Fox News dezenformasyondan ufak bir alevi alıp orman yangınına dönüştürdü" dedi.





'Ticari kazanç elde etti'

"Gerçek önemlidir. Yalanların sonuçları vardır" vurgusu yapan Dominion, şöyle devam etti:





"Fox kendi ticari amaçlarına hizmet etmesi için seçim hilesiyle ilgili sahte bir hikayeyi satarken bu süreçte Dominion'a ağır yara verdi. Bu vaka, bir yayıncının karalama kampanyasından başka bir şey olamaz."





Oy makinesi şirketi, 'Fox’un organize karalama kampanyası sonucunda çok büyük ve telafisi mümkün olmayan ekonomik zarar aldığını ve çalışanlarının ölüm tehditlerine maruz kaldığını' söyledi.











