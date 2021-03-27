Samanyolu Haber /Gündem / Oy makinesi şirketinden Fox News'a 1.6 milyar dolarlık iftira davası /27 Mart 2021 09:25

Oy makinesi şirketinden Fox News'a 1.6 milyar dolarlık iftira davası

Cumhuriyetçilerin Trump'ın kaybettiği Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarına karıştırdıkları oy makinesi şirketi, Fox News'a 1.6 milyar dolarlık iftira davası açtı. Dominion, kanalın organize karalama kampanyası yüzünden telafisi mümkün olmayan büyük ekonomik zarar aldığını ve çalışanlarının ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

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ABD'de Kasım 2020 seçimlerini kaybederek koltuktan kalkan eski Başkan Donald Trump'ın "Seçim çalındı" diyerek ortaya attığı hile iddialarına malzeme edilen Dominion Voting Systems adlı oy makinesi üreticisi şirket, kendisine suçlama yönelterek iftirada bulundukları gerekçesiyle dava açtıkları arasına Fox News'u da kattı.

Muhafazakar çizgide, Cumhuriyetçi Parti yanlısı yayın yapan Fox News kanalına karşı 1.6 milyar dolarlık iftira davası açan Dominion Voting Systems, kanalı 'pervasızca gerçeği görmezden gelmek ve yalanlar işine geldiği için şirkete karşı dezenformasyon kampanyasına katılmakla' suçladı.

Küçük bir alevi orman yangınına dönüştürdü'
Trump'ın kanıtlayamadığı seçim hilesi iddialarını desteklemek için müttefiklerinin ortaya attığı komplo teorilerinde anılan Dominion, dava başvurusunda "Fox News dezenformasyondan ufak bir alevi alıp orman yangınına dönüştürdü" dedi. 

'Ticari kazanç elde etti'
"Gerçek önemlidir. Yalanların sonuçları vardır" vurgusu yapan Dominion, şöyle devam etti:

"Fox kendi ticari amaçlarına hizmet etmesi için seçim hilesiyle ilgili sahte bir hikayeyi satarken bu süreçte Dominion'a ağır yara verdi. Bu vaka, bir yayıncının karalama kampanyasından başka bir şey olamaz."

Oy makinesi şirketi, 'Fox’un organize karalama kampanyası sonucunda çok büyük ve telafisi mümkün olmayan ekonomik zarar aldığını ve çalışanlarının ölüm tehditlerine maruz kaldığını' söyledi.



Smartmatic'den de 2.7 milyar dolarlık dava
Dominion, Fox'a dava açan ikinci seçim teknolojisi şirketi oldu. Daha önce şubat ayında Fox'a 2.7 milyar dolarlık dava açan Smartmatic, kanala benzer suçlamalar yöneltmişti. Dominion'un dava başvurusunda hepsi Smartmatic’in davasında sanık olarak geçen Maria Bartiromo, Tucker Carlson, Lou Dobbs, Sean Hannity ve Jeanine Pirro'nun adı özellikle anıldı.

Giuliani’ye 1.3 milyar dolarlık dava
Dominion, Trump'ın seçim hilesi iddialarının yayılması çabalarının başını çeken kişisel avukatı Rudy Giuliani’ye de ocak ayında iftira davası açıp 1.3 milyar dolarlık tazminat talep etmişti.

ABD’nin önde gelen oy makinesi sistemleri üreticisi şirketi, Joe Biden’ın başkanlık, Demokratların senato seçimini kazandığı kritik eyaletlerden Georgia'ya da makine tedarik etmişti.
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