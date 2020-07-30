Trump'tan Almanya'ya Rusya tepkisi: Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor

BD askerlerinin Almanya’dan çekilmesi kararını savunan Başkan Donald Trump, “Almanya'yı, milyarlarca dolar enerji ticareti yaptığı Rusya'dan korumak zorunda değiliz” mesajı verdi.
Pentagon’un, dün, Almanya’da konuşlu bulunan yaklaşık 12 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyurmasının ardından Donald Trump’tan ilk açıklama, beklendiği gibi Twitter üzerinden geldi.
Trump, “Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Ayrıca Almanya NATO’ya ödemesi gereken yüzde 2’lik harcamayı yapmakta çok ihmalkar. Bu nedenle bazı askerlerimizi Almanya dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzun süredir Almanya’daki askerlerinin sayısını azaltmayı planlayan ABD, dün planlarını nihayete erdirdi ve yaklaşık 12 bin askerin ülkeden ayrılmasına karar verildiğini duyurdu.
Ancak ilk aşamada askerlerden sadece 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, 5 bin 600'ü Rusya'ya karşı Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.
Donald Trump daha önce Almanya'da bulunan askerlerin sayısını 35'den 25 bine düşürme talimatı vermişti. Trump, Almanya'yı NATO savunma bütçesine hedeflenen katkıyı yapmamakla ve hem askeri hem ticari alanda ABD'yi suistimal etmekle suçluyor.