Trump'tan Almanya'ya Rusya tepkisi: Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor

BD askerlerinin Almanya’dan çekilmesi kararını savunan Başkan Donald Trump, “Almanya'yı, milyarlarca dolar enerji ticareti yaptığı Rusya'dan korumak zorunda değiliz” mesajı verdi.





Pentagon’un, dün, Almanya’da konuşlu bulunan yaklaşık 12 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyurmasının ardından Donald Trump’tan ilk açıklama, beklendiği gibi Twitter üzerinden geldi.





Trump, “Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Ayrıca Almanya NATO’ya ödemesi gereken yüzde 2’lik harcamayı yapmakta çok ihmalkar. Bu nedenle bazı askerlerimizi Almanya dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.



