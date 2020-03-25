Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan tarihte görülmedik destek paketi: Piyasaya 6 trilyon dolar enjekte edilecek /25 Mart 2020 10:25

Trump'tan tarihte görülmedik destek paketi: Piyasaya 6 trilyon dolar enjekte edilecek

Koronavirüs vakalarının her 2-3 günde bir iki katına çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump 6 trilyon dolarlık ekonomi paketi açıkladı.

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Bu paket sayesinde “Amerikan halkı tünelin sonundaki ışığı görebiliyor” diyen Trump, salı günü ‘Kornavirüs Görev Gücü’ brifinginde yaptığı konuşmada ekonominin Paskalya tatili itibarı ile eski haline gelmesini istediğini belirterek 12 Nisan tarihini işaret etti.

ABD tarihinin en büyük mali destek paketi

Beyaz Saray ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow toplamda 6 trilyon dolarlık destek paketinin ekonomiye enjekte edileceğini duyurdu.

Bunun 2 trilyon doları doğrudan destek olarak dağıtalacak ve kalan 4 trilyon dolar da borç verebilmesi için federal merkez bankasında olacak. Kudlow bu miktarın ülke tarihinde açıklanmış en büyük finansal destek paketi olduğunu kaydetti.

Bu miktar vergi mükellefi her aileye 3 bin dolar ve her çocuk için de bin 500 dolar destek anlamına geliyor.

Neden Paskalya?

“Neden Paskalya tarihini seçtiniz?” şeklindeki soruya ise Trump “Çünkü bu çok güzel bir takvim ve o da harika bir gün” diyerek yanıtladı.

ABD’de işin ekonomik boyutunda bu gelişmeler yaşanırken alınan sosyal önlemler noktasında sokağa çıkma yasağı ve ulusal muhafızlara görev düşüp düşmeyeceği tartışılıyor. Bugün itibarı ile ülkede toplam 53 bin 721 vaka, 782 ölüm ve 378 iyileşmiş kişi bulunuyor. 

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