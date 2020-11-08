Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan yeni bir açıklama geldi /08 Kasım 2020 20:20

Trump'tan yeni bir açıklama geldi

ABD'deki başkanlık seçimlerini eldeki sonuçlara Demokrat Aday Joe Biden'ın kazandığının duyurulması sonrasında mevcut başkan Donald Trump'yan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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ABD'de yapılan başkanlık seçimini resmi olmayan verilere göre kaybeden Donald Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanması Donald Trump tarafından kabul edilmedi. Trump sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, “ Hile yapıldığına dair pek çok beyan var” dedi. Trump oyların çizelgeye yeni geçirilmeye başlandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki iddialara bakmalıyız. Seçmen sahtekarlığı yapıldığına dair birçok yeminli ifade görüyoruz. Bu ülkede seçim sorunlarının olduğu bir geçmişimiz var."

'BU İNSANLAR HIRSIZ'
Donald Trump, Joe Biden tarafını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz"dedi. Trump, "Bu çalınan bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.
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