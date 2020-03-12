TSK’daki Korona önlemleri açıklandı: İzinler iptal

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Koronavirüs önlemleriyle ilgili, “Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.” dedi.

Akar, konuşmasında TSK’da yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi.

TSK’DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Konuşmasında TSK’da Koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirlere değinen Akar şunları ifade etti:





*Karargâh ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.





*Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.





*Ayrıca TSK´da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.





TOKALAŞMA YOK





Bakan Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra tesislerde gezerek faaliyetleri yerinde inceledi.





Akar ve komuta kademesi, ASELSAN’a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi.





Akar araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.