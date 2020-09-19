TSK destekli gruplar Afrin’de bir çocuğu silahla öldürdü

Bölgeden her gün neredeyse bir ihlal haberi geliyor. Bu kez TSK’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na (Eski adı ÖSO) bağlı silahlı gruplar bir yaşındaki çocuğu öldürdü.







Afrin'de Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların Kürt bir vatandaşın motorsikletine ateş açması sonucu babasının kucağındaki çocuğun öldüğü belirtildi.





Rudaw’a konuşan Afrin’den isminin açıklanmasını istemeyen yerel bir kaynak, “Bugün öğleden önce saat 11:00 sıralarında Vêlat Caddesi’nde Suriye muhalefetine bağlı silahlı grup üyesi bir kişinin Kürt bir vatandaşın motorsikletine ateş açması sonucu kurşun, motor sürücüsü ve kucağında seyahat eden 3 yaşındaki oğluna isabet etti. Yaralanan çocuk öldü, babası yaralandı” dedi.





Kaynak, SMO mensubunun durmadığı gerekçesiyle Kürt vatandaşa ateş ettiğini belirtti.Hayatını kaybeden çocuğun isminin Yusuf Osman olduğu öğrenildi.





Afrin’deki olaya ilişkin şu ana kadar SMO tarafından bir açıklama yapılmadı ancak saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde silahlı bir kişinin Vêlat Caddesi’nde elindeki kaleşnikofla ateş ettiği görülüyor.





BM Raporu: Türkiye’nin desteklediği gruplar sivillere karşı suç işliyor





Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 11 Ocak-1 Temmuz döneminde Suriye ve Rojava’daki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 25 sayfalık raporunu geçen hafta açıklamıştı.





Suriye ve Rojava’da, 538 kişiyle yapılan mülakat, uydu görüntüleri ve diğer kanıtlara dayandırılarak hazırlanan raporda, Suriye'de savaşan taraflar savaş suçu işlemekle suçlanırken, raporun tavsiyeler bölümünde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ihlallerine son verilmesi için Türkiye'ye "kontrolü altındaki bölgelerde asayişi ve güvenliği sağlamak için daha fazla çaba harcaması" çağrısında bulunuldu.





BM Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu raportörü Hanny Megally, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif grupların sivillere karşı uyguladığı şiddetin artmasına rağmen, işlenen suçlara ilişkin araştırmanın yetersiz olduğunu söyledi.





BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumuna sunulacak olan rapor hakkında Komisyon üyesi ve BM Komiseri Hanny Megally, SMO gruplarının Efrin, Sere Kaniye ve kontrol ettikleri diğer bölgelerde sivillere yönelik kaçırma, keyfi tutuklama, tecavüz ve mallarını yağmalama gibi suçlarını işlediğini belirtti.



