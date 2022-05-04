Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da profesyoneller zorunlu askerliğini yapanların sayısını geçti /04 Mayıs 2022 16:52

TSK'da profesyoneller zorunlu askerliğini yapanların sayısını geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde bir süredir yürütülen profesyonelleşme çalışmaları kapsamında profesyonel asker sayısının zorunlu askerliğini yapanların sayısını geçtiği belirtildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni bir dönemin başladığı aktarıldı.

Askeriye  içinde bir süredir yürütülen profesyonelleşme çalışmaları kapsamında profesyonel asker sayısının zorunlu askerliğini yapanların sayısını geçtiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Hüseyin Hayatsever imzası taşıyan hebere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yürütülen profesyonelleşme çalışmaları sonuç vermeye başladı. TSK’de son beş yılda profesyonel asker sayısı büyük ölçüde artarken zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınanların oranı düştü. 2021’de TSK içindeki profesyonel asker sayısı, ilk kez zorunlu askerliğini yapan yükümlü sayısını aştı. Yıl içinde yapılan faaliyetler ve geleceğe yönelik hedeflerin açıklandığı Milli Savunma Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda TSK’nin personel yapısına ilişkin bilgilere de yer verildi.

YÜKÜMLÜLERİ GEÇTİ

Raporda TSK’nin kendisine verilmiş görevleri zamanında ve en uygun personelle karşılaması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapıldığı, geleceğe yönelik yapılan stratejik analizlerle hareket tarzı olarak sahip olunacak yapıya kavuşmak için çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Rapordaki veriler, son beş yılda TSK personeli içinde “yükümlü personel” olarak tanımlanan zorunlu askerliğini yapan er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay sayısının azaldığını, buna karşın “profesyonel personel” olarak tanımlanan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er sayısının ise arttığını ortaya koydu.
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