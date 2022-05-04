Samanyolu Haber /Gündem / Valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı /04 Mayıs 2022 16:54

Valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı

Hakkari'de valilik kararıyla gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarını yasakladı. Yasak kararı 15 gün boyunca geçerli olacak.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı kaydedilen valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari sınırları içinde 4 Mayıs saat 00.01'den 18 Mayıs saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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